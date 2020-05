Già a picco il prezzo del Huawei P40 Lite, su Amazon subito disponibile

Il Huawei P40 Lite, più che fresco di lancio, è già protagonista di un’offerta Amazon davvero interessante. Rispetto al prezzo di listino di 299 euro, il successore del P30 Lite può essere acquistato a decine di euro in meno, per la gioia di chi ha deciso di puntare proprio su questo modello negli ultimi tempi.

Solo qualche giorno fa, lo stesso Huawei P40 Lite era disponibile, sempre su Amazon, al prezzo superiore di 230 euro. Rispetto a questa quotazione della settimana scorsa, il valore commerciale del telefono è sceso ancora ed è giunto a quota 222 euro. Un vero ribasso, considerando pure che la promozione non prevede spese di spedizione aggiuntive.

Come pure sottolineato nei giorni scorsi, il nuovo Huawei P40 Lite arriva a costare già quanto il suo predecessore Huawei P30 Lite. uscito però ben più di un anno fa. La differenza di prezzo, in effetti, si riduce davvero a pochi euro. Dalla parte del nuovo arrivato c’è di certo una dotazione hardware migliore come i 4 sensori per la fotocamera principale e ancora la RAM da 6 GB. Dalla parte del più vecchio dispositivo, al contrario e almeno per alcuni, manca la presenza dei Google Services e dunque del Play Store ufficiale di Mountain View.

Ritornando alla proposta Amazon per il Huawei P40 Lite, c’è da dire che il modello in questione è quello nella colorazione classica Midnight Black. La disponibilità del telefono è immediata. Nonostante l’imminente pinte della Festa della Repubblica del 2 giugno, il pacco dovrebbe comunque giungere a destinazione per il 3 giugno. Nonostante l’importo piccolo dell’acquisto, qualcuno potrebbe anche preferirne l’acquisto a rate. Nel caso specifico, ecco che ora lo store di Jeff Bezos propone il finanziamento avvalendosi dell’istituto CreditLine di Cofidis. Il rivenditore del dispositivo TrilloStore che si occupa della transazione sul popolare e-commerce possiede feedback abbastanza positivi. La spedizione in se, al contrario, viene completamente gestita da Amazon.