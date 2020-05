Ben 249 euro di risparmio per iPhone 11 con Bennet: prezzo top in pochi punti vendita

Sta facendo tantissimo rumore la nuova offerta per iPhone 11 disponibile da alcune ore a questa parta, grazie al nuovo volantino Bennet. Un’offerta mai vista, nemmeno su Amazon, con un risparmio complessivo che supera anche quello che ho analizzato nella giornata di ieri per quanto concerne l’iPhone 11 Pro. Proviamo dunque ad esaminare meglio la proposta, con le sue limitazioni sia in termini di unità disponibili, sia per quanto concerne la collocazione geografica dei singoli punti vendita.

Focus sull’offerta Bennet per iPhone 11 oggi 29 maggio

La nuova offerta Bennet per iPhone 11 rientra in un volantino lanciato da poche ore ed investe ovviamente la versione più economica del dispositivo, vale a dire quella da 64 GB. Ci sono, fondamentalmente, due problemi che devono affrontare coloro che sono interessati ad acquistare il device a 599 euro. Vale a dire con un risparmio pari a circa 249 euro rispetto alle normali promozioni che vengono concepite per il modello. Ecco perché ritengo necessario un approfondimento sulla questione.

In primo luogo, è proprio Bennet ad evidenziare che avremo appena 800 unità disponibili con questa campagna. Considerando il prezzo stracciato fissato per iPhone 11 da 64 GB in queste ore, è altamente probabile che il prodotto posso andare a ruba. Insomma, se siete indecisi sarà fondamentale accorrere presso uno degli store posizionati sul territorio per restarne fuori. Se tutto va bene, troverete ancora qualcosa.

Il secondo punto l’ho appena menzionato. Riguarda gli store presenti sul territorio italiano con Bennet. Come potrete notare attraverso l’apposita pagina, infatti, si tratta di un brand diffuso solo al nord. La cartina che vi ho proposto con l’immagine ad inizio articolo è emblematica e, a conti fatti, esclude una fetta ampia del Paese dalla nuova offerta per iPhone 11 di oggi 29 maggio. Che ne pensate della nuova offerta di cui tanto si parla questo venerdì?