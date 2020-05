Prima volta sotto i 1000 euro per iPhone 11 Pro su Amazon oggi 28 maggio

Torna prepotente come non mai sotto la luce dei riflettori il cosiddetto iPhone 11 Pro su Amazon questo giovedì. A distanza di pochi giorni dalla miglior offerta dello store per il melafonino da quando è stato lanciato sul mercato, infatti, possiamo analizzare un nuovo picco al ribasso per tutti coloro che sono propensi a portarsi a casa un modello particolarmente apprezzato sul mercato. Insomma, dopo il report del weekend scorso, concentriamoci sull’opportunità al momento disponibile oggi 28 maggio.

Variazioni di prezzo per l’iPhone 11 Pro da 64 GB su Amazon a fine maggio

Analizzando più da vicino l’offerta Amazon, emerge che da alcune ore a questa parte l’iPhone 11 Pro nella sua versione più economica sia sceso di poco sotto la soglia dei 1000 euro. A conti fatti, è la prima volta che lo store ce lo propone a queste condizioni, motivo per il quale la disponibilità di pezzi a queste condizioni potrebbe essere minima. Insomma, se avete intenzione di cambiare device ed amate il mondo Apple, dovreste valutare attentamente questa situazione.

Offerta Apple iPhone 11 Pro (64GB) - Argento Resistente alla polvere e all’acqua (4 metri fino a 30 minuti, IP68)

Sarà interessante osservare la risposta del pubblico a questo punto, considerando che anche la colorazione grigio siderale risulta ora disponibile a questa condizioni. Insomma, non più i soli colori di nicchia disponibili a prezzi più aggressivi per chi desidera acquistare un iPhone 11 Pro da 64 GB. A questo, poi, si aggiunge la possibilità di ricevere il device in circa 48 ore procedendo con la transazione a breve termine. Anche sotto questo punto di vista, dunque, le cose stanno migliorando dopo l’emergenza che abbiamo vissuto negli ultimi mesi.

Massima attenzione, dunque, all’evoluzione del prezzo per quanto concerne l’iPhone 11 Pro da 64 GB, considerando il fatto che su Amazon le cose possono sempre cambiare da un momento all’altro come si può facilmente immaginare. Che ne pensate dell’offerta odierna?