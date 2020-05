Sbarco di EMUI 10.1 per Huawei P30 e P30 Pro, aggiornamento dal 26 maggio

L’aggiornamento EMUI 10.1 è davvero ad un passo per i possessori di Huawei P30 e P30 Pro in Italia. La distribuzione dell’atteso pacchetto è appena partita in Europa e in queste e nelle prossime ore toccherà anche gli utenti italiani. La nuova interfaccia porta con se importanti cambiamenti e nuove funzioni.

Solo nella giornata di ieri avevamo sottolineato il continuo supporto software per la serie, con particolare riferimento all’ultima patch di sicurezza di aprile. Quest’oggi invece constatiamo l’arrivo della nuova interfaccia nel pacchetto EMUI 10.1.0.123 con un peso non certo indifferente e pari a 4,95 GB. Come sottolineato da Huawei Central il firmware è comparso proprio nelle ultime ore e la sua distribuzione sta procedendo per gruppi di IMEI (come al solito)

La presenza dell’aggiornamento potrà essere verificata sia attraverso la app Supporto dei telefoni, sia attraverso il percorso più classico via Impostazioni. Il pacchetto, per la cronaca, introduce la patch di sicurezza del mese di maggio.

Quali sono le principali novità da adesso in poi disponibili per chi avrà a bordo dei suoi Huawei P30 la nuova EMUI 10.1? Tra le altre cose, saranno selezionabili tre diverse tipologie di animazioni per l’impronta digitale e l’always on display potrà essere colorato e dinamico.

Sempre grazie all’introduzione dell’EMUI 10.1 sui due Huawei P30 sono assicurate nuove opzioni per connettersi ad altri dispositivi, sarà garantita pure il servizio MeeTime per videoconferenze. Anche Huawei Assistant potrà essere personalizzato in molti più aspetti e per questo diventerà più utile nell’uso quotidiano proponendo informazioni in linea con i precedenti interessi, fornendo avvisi e promemoria che si sposano con la propria routine quotidiana.

Come specificato ad inizio articolo, l’aggiornamento EMUI 10.1 sui Huawei P30 è in prima distribuzione per gli user europei. Nelle orossime ore, al massimo qualche giorno, gli italiani interessati dovrebbero toccare con mano il nuovo pacchetto software sui loro telefoni.