La disperazione di Emma per il concerto annullato all’Arena di Verona: “Era la mia vendetta”

La disperazione di Emma per il concerto a Verona annullato corre sui social. L’artista non ha saputo trattenere le lacrime ricordando il concerto all’Arena di Verona che avrebbe dovuto tenere il 25 maggio, data del suo 36° compleanno.

Il live all’anfiteatro scaligero avrebbe rappresentato la “vendetta” di Emma, quella nei confronti della vita che spesso è stata troppo dura nei suoi confronti, soprattutto negli ultimi mesi nei quali ha dovuto affrontare una recrudescenza della malattia, per la quale ha dovuto sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico.

Emma non ha comunque rinunciato a far sentire la propria vicinanza ai fan, ai quali ha raccontato quali erano i progetti per il concerto da tenersi all’Arena di Verona per i suoi 10 anni di carriera ma anche per i 36 anni, compiuti a qualche giorno dalla fine del lockdown completo.

Fortuna è l’ultimo album di Emma

Con il concerto all’Arena di Verona, Emma avrebbe supportato la musica del nuovo album – Fortuna – che ha rilasciato nel mese di ottobre dopo la pubblicazione del nuovo singolo Io Sono Bella, scritto per lei da Vasco Rossi con Gaetano Curreri, Gerardo Pulli e Piero Romitelli. Dall’album, ha estratto Io Sono Bella, Stupida Allegria e Luci Blu, che è l’ultimo singolo in rotazione radiofonica da Fortuna.

Nella diretta Instagram, trasmessa nel giorno del suo compleanno, Emma ha anche ringraziato per l’affetto dimostrato attraverso l’acquisto dei biglietti del concerto all’Arena di Verona, andato sold-out in appena 20 giorni dall’apertura delle prevendite.

I concerti di Emma in autunno sono confermati

Per il momento, i concerti autunnali di Emma sono confermati. Ancora, però, non ci sono certezze sul futuro dei live che – per l’estate – sono stati già annullati. Gli spettacoli dal vivo della prossima stagione rimangono quindi formalmente in piedi, ma è ancora troppo presto per fare pronostici su quanto accadrà nei prossimi mesi.