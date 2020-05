Ripartono i Mega Sconti MediaWorld: Red Dead Redemption 2 e Nintendo Switch tra le migliori offerte fino al 31 maggio

I Mega Sconti MediaWorld sono finalmente tornati. E strizzano l’occhio anche ai tantissimi appassionati italiani di videogiochi, andando a proporre a prezzi assai golosi hardware e software assortito, che toccano alcune delle console di ultima generazione di maggior successo sul mercato e diversi titoli di indiscusso richiamo. Il nuovo Volantino della nota catena di elettronica al consumo può essere consultato sul sito ufficiale, ed è valido da oggi, 25 maggio 2020, fino alla fine del mese – dunque fino alla mezzanotte del 31 maggio. Considerati i tanti prodotti in saldo, ho pensato di andare a segnalarvi quelle che paiono le offerte migliori, imperdibili per ogni nerd che si rispetti.

Nuovi Mega Sconti MediaWorld: le offerte più vantaggiose di fine maggio

Tra i nuovi Mega Sconti MediaWorld spiccano prima di tutto le promozioni su alcuni notebook e PC fissi particolarmente adatti per il gaming. Non a caso abbiamo ad esempio il portatile MSI PS42 8RB-047IT a 1086,75 euro, affiancato dal PC Desktop All-in-One ACER Aspire C27-865 a 879,20 euro. Per quanto riguarda le console, vi consiglio invece Nintendo Switch Lite – versione solo portatile della console ibrida di Kyoto – al prezzo di 199,99 euro nelle tre colorazioni giallo, turchese e grigio.

Offerta Nintendo Switch Lite, Corallo Nintendo Switch lite è una console compatta, leggera e con comandi...

La console è pensata per il gioco in mobilità

Non mancano neppure i giochi a prezzo scontato. Si parte con la Premium Edition di GTA 5 – la stessa regalata tempo fa da Epic Games Store – a 24,99 euro, accompagnata da un’altra grande produzione di Rockstar Games come lo spaghetti western Red Dead Redemption 2, proposto a soli 30,99 euro. Spazio pure a NBA 2K20 a 20,99 euro e al più recente Animal Crossing New Horizons, esclusiva della “grande N” già campione di incassi che costa da MediaWorld 49,99 euro. Non mancano saldi su altri giochi Switch come Luigi’s Mansion 3, Pokémon Spada e Scudo, New Super Mario Bros. U Deluxe e Mario Kart 8 Deluxe.

Pokémon Spada o Pokémon Scudo - Pass di espansione | Nintendo Switch... La tua avventura continua con il Pass di espansione di Pokémon Spada...

Nel corso dei tuoi viaggi incontrerai anche Pokémon leggendari nuovi...

A chiudere la rassegna dei Mega Sconti MediaWorld di maggio 2020 troviamo WWE 2K20 a 20,99 euro, e Need for Speed Rivals, EA Sports UFC 2 e Burnout Paradise Remastered tutti a 9,99 euro. Vi ricordiamo che le promozioni sono valide sia online che in negozio: cosa ne dite, ne approfitterete?