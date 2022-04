Quando tornerà la disponibilità PS5 da Mediaworld? Purtroppo la console di casa Sony, per tutta la prima parte del 2022, non è stata messa in vendita presso la ben nota catena di elettronica, sullo store online del brand ma neppure presso i negozi fisici. Si nutrono ora speranze per l’immediato futuro? Sembrerebbe proprio di no, almeno sulla base dell’ultimo feedback ufficiale scovato sui social.

Alle domande incessanti sulla prossima disponibilità PS5 da Mediaworld, ecco che il team social della catena ha chiarito di non poter fornire anticipazioni sulla prossime uscite. La risposta risulta essere quella standard già fornita altre volte ma che delude e non poco i potenziali acquirenti. Sono settimane che non sono state organizzare nuove flash sale della console e con la primavera appena cominciata non sembrano esserci sviluppi in tal senso. Quanto comunicato vuol dire soltanto una cosa: di certo la stessa Mediaworld non è venuta in possesso di nessun nuovo stock di unità per i suoi clienti e per il futuro non si prevedono rifornimenti. In caso contrario, sarebbe stato almeno indicato un periodo generico in cui aspettarsi nuove possibilità di acquisto.

Perché i giocatori sono sempre attenti a nuove disponibilità PS5e magari preferiscono l’acquisto della console presso la catena rispetto ad altri canali di vendita? Mediaworld ha avuto sempre il pregio di aver venduto il prodotto hi-tech (spesso) in entrambe le versioni, dunque sia in quella digital che standard edition. Allo stesso tempo, la console è stata sempre proposta singolarmente e non in bundle con qualche accessorio o titolo. Ancora, i tempi di spedizione del prodotto, almeno nei casi delle flash sale del 2021, sono stati abbastanza celeri: al massimo si è dovuto attendere il pacco una decina di giorni lavorativi ma mai oltre. La speranza è che giungano nuove scorte ben presto per rispondere alla copiosa domanda.

