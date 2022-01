Il Samsung Galaxy S21 FE è stato presentato ormai da quasi un mese, ma già è possibile reperirlo ad un prezzo di molto inferiore a quello di listino. In particolare, sul sito del megastore MediaWorld potrete acquistare il dispositivo al prezzo di 569 euro, in virtù di una doppia promozione: la prima generica ‘Samsung Galaxy’, che si applicherà in automatico una volta aggiunto il prodotto nel carrello, e la seconda ‘Coupon Samsung Galaxy S21 FE’ inserendo il codice promozionale ‘GALAXY30’ nell’apposito campo ‘Hai un codice promozionale?’.

Il device in questione viene spinto dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm, con 6GB di RAM e 128GB di storage interno, nella colorazione ‘Green Olive‘. Il Samsung Galaxy S21 FE è un prodotto più che valido, pur essendo stato presentato in netto ritardo rispetto alla tabella di marcia (ricordiamo che il lancio era inizialmente previsto per il mese dello scorso agosto, poi saltato a causa della crisi mondiale dei chip che ancora sta facendo sudare gli OEM). Il Samsung Galaxy S21 FE integra uno schermo AMOLED 2X da 6.4 pollici con risoluzione FullHD+ (2340 x 1080 pixel) e frequenza di refresh rate a 120Hz, che è un vero splendore.

Il prezzo di 569 euro è, nel complesso, equo in rapporto alla qualità proposta dalla scheda tecnica del dispositivo, anche se qualcuno di voi vorrà probabilmente aspettare i Samsung Galaxy S22, in arrivo a febbraio. In ogni caso, se siete convinti di volere il Samsung Galaxy S21 FE potete approfittare della doppia promozione disponibile sul sito di MediaWorld, che permette di portarlo a casa al prezzo di 569 euro (che non corrisponde al minimo storico in assoluto, ma che gli si avvicina molto). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

