Risultano disponibili alcune offerte MediaWorld estremamente interessanti con sconto IVA, in riferimento a diversi Samsung Galaxy e senza dimenticare i giochi PS5. Proviamo ad analizzare la situazione più da vicino, a distanza di poche settimane dal nostro report di inizio anno sulla disponibilità di PS5 all’interno dello store. Nessun restock della tanto desiderata console di Sony, giusto premetterlo, ma una serie di promozioni che potrebbe fare la differenza agli occhi di coloro che cercano costantemente buone occasioni.

I dettagli sulle offerte MediaWorld con sconto IVA per Samsung Galaxy e giochi PS5

Fondamentalmente, durante il fine settimane ci saranno apprezzabili offerte MediaWorld che prevedono lo sconto IVA su numerosi prodotti collocati nello store. Proviamo scendere maggiormente in dettagli, perché andare incontro ad un risparmio superiore al 20% non è cosa da tutti i giorni. Per quanto concerne la telefonia, nello specifico, abbiamo Oppo Find X3 Pro a 728,90 Euro invece di 799 Euro e Oppo Find X3 Neo a 499 Euro invece di 599 Euro nelle prossime ore.

Come accennato, però, è Samsung a fare la voce grossa in questo specifico contesto. Basti pensare al fatto che le offerte MediaWorld includano i vari Samsung Galaxy S21 a 597,49 Euro invece di 699 Euro, senza dimenticare il Samsung Galaxy S20 FE a 384,90 Euro invece di 589 Euro. Si sta ritagliando un discreto spazio sul mercato anche il Samsung Galaxy A52s 5G a 289 Euro invece di 349 Euro. Infine, una parentesi dedicata al mercato dei tablet, con la campagna focalizzata sul Samsung Galaxy Tab S7 FE a 374 Euro invece di 649 Euro.

Tra gli altri prodotti, spiccano Apple Airtag x3 a 81,88 Euro invece di 119 Euro, cui bisogna aggiungere l’intera sezione dei prodotti della mela morsicata. Infine, le offerte MediaWorld concedono occasioni apprezzabili con Philips UHD 55″ a 490 Euro invece di 679 Euro, arrivando ai giochi PS5. Già, perché lo store propone in alcuni casi uno sconto addirittura superiore al 22%.