Ornella Vanoni lavora al nuovo album, a suggello della sua carriera

Ornella Vanoni lavora al nuovo album, un disco che arriverà tra l’autunno e l’inverno a suggello della sua carriera discografica.

L’artista, classe 1934, è tra le più longeve che l’Italia può permettersi di vantare. Colonna portante della musica italiana, Ornella Vanoni annuncia personalmente di essere pronta a tornare in studio di registrazione, affiancata da un team eccezionale.

Al suo fianco, per il rilascio del nuovo disco di inediti, ci sarà BMG, etichetta discografica con la quale la Vanoni ha appena firmato un contratto discografico.

“In questi giorni ho firmato con BMG. Ha uno staff di persone molto giovani e vitali e mi piacciono molto”, dichiara Ornella Vanoni.

BMG, nella persona del suo Managing Director Dino Stewart, annuncia così l’avvio della collaborazione: “Sono elettrizzato pensando al lavoro che ci aspetta nei prossimi mesi: so già che avremo un album di altissimo profilo e di una modernità visionaria, come la sua interprete. Considero Ornella la grande eccezione dell’arte, non solo musicale, italiana. Una donna e un’artista di enorme talento, divertente, entusiasta e curiosa, che mi ha letteralmente conquistato con la sua personalità, così viscerale in ogni aspetto. Il suo lato ironico, divenuto pubblico solo negli anni più recenti, l’ha resa, se possibile, ancora più iconica, ma con quel suo modo unico di essere un’icona terrena, sempre pronta ad agire, operosa, profondamente cittadina di Milano e allo stesso tempo universale. Per questo – spero di non essere irriverente – la considero l’artista più punk che l’Italia abbia mai conosciuto”.

Alla produzione esecutiva del progetto c’è Adele Di Palma che, tra le sue esperienze più significative nel mondo della discografia, vanta il management di artisti come Fabrizio De Andrè, Ivano Fossati, Samuele Bersani, Gianna Nannini. Adele Di Palma è anche manager di Enrico Nigiotti e a proposito del nuovo percorso con Ornella Vanoni dice: “Ritrovare Ornella per lavorare a questo album mi entusiasma particolarmente. Ho già collaborato con lei diversi anni fa, quando avevo appena cominciato a occuparmi di management. Ero giovane del mestiere e da lei ho imparato tanto, inclusa l’importanza dei dettagli solo all’apparenza trascurabili. Ornella è in grado di fare tutto, conosce ogni singolo aspetto del nostro lavoro e potrebbe insegnare tutto a tutti. Anche per questo è un’artista unica, per la mia esperienza lo è senza dubbio alcuno”.

L’avvio della carriera di Ornella Vanoni si deve agli anni ’50. Il suo ultimo disco di inediti è stato pubblicato 7 anni fa con il titolo di Meticci (Io Mi Fermo Qui). Una delle artiste più longeve della musica nostrana si appresta adesso a lavorare a nuova musica, che ascolteremo nei prossimi mesi.