Non troppo bene la batteria del Samsung Galaxy Note 20 Plus? Nuove conferme

Speravamo che le recenti indiscrezioni circa la batteria del Samsung Galaxy Note 20 Plus potessero rivelarsi infondate, ed invece sono sempre più vicine alla conferma. Come riportato da SamMobile, partendo dal presupposto che potrebbe non esserci un Samsung Galaxy Note 20 Ultra, la massima versione possibile sarà proprio rappresentata dal Samsung Galaxy Note 20 Plus, che però potrebbe non montare una batteria da 5000mAh.

Vi avevamo già parlato dell’unità energetica EB-BN985ABY destinata al suddetto dispositivo all’incirca una settimana fa: adesso quella stessa batteria ha ottenuto la certificazione 3C in Cina, che evidenzia per la componente una capacità nominale di 4370mAh, il che dovrebbe consentire una capacità tipica di 4500mAh (la batteria del Samsung Galaxy Note 10 Plus, ad esempio, ha una capacità nominale di 4170mAh, per arrivare nel concreto a 4300mAh). Il Samsung Galaxy Note 20 dovrebbe avere una batteria da 4000mAh.

Adesso proviamo a capire come mai il colosso di Seul stia optando per dotare il modello Plus del suo prossimo phablet di una batteria più piccola rispetto a quella montata sul Galaxy S20 Ultra 5G. Come potete immaginare, tra le cause principali vi è il fatto che il Samsung Galaxy Note 20 Plus prevede l’alloggio della SPen, che rende più difficile munire il dispositivo di un’unità energetica più grande senza aumentare oltre misure le dimensioni complessive del terminale. Tuttavia, tenendo presente che il device monterà uno schermo più grande, oppure almeno grande quanto quello del Galaxy S20 Ultra 5G, oltre che una tecnologia di frequenza di aggiornamento superiore, fa specie pensare che potrebbe non essere previsto l’aumento della capacità della batteria. Ce ne faremo una ragione in ogni caso, e sempre che il tutto trovi conferma nei fatti al momento opportuno. Per voi, laddove le cose si presentassero in questo modo, sarebbe un problema troppo grande? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo.