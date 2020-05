Cast e personaggi di Snowpiercer su Netflix, la serie tratta dal film di Bong Joon-ho: i primi episodi il 25 maggio

Cast e personaggi di Snowpiercer debuttano su Netflix il 25 maggio con i primi episodi della serie tv action, tratta dal film di Bong Joon-ho e a sua volta basata sulla graphic novel. Lo show (qui la recensione in anteprima) si propone come un prequel al lungometraggio del regista di Parasite, e racconta la lotta di classe all’interno di un treno in movimento perpetuo intorno alla Terra, in seguito all’Evento che ha portato alla glaciazione.

Siamo nel 2027, il mondo è divenuto un immenso deserto di ghiaccio dopo un tentativo fallito di porre rimedio al surriscaldamento globale. Gli unici sopravvissuti si trovano a bordo dello Snowpiercer, un rivoluzionario treno a moto perpetuo che percorre un tragitto completo ogni anno intorno al globo. Mentre la vita scorre agiata e nel lusso nei vagoni di testa, in quelli di coda, vi è malcontento, malnutrizione e povertà. La rivolta, però, è dietro l’angolo.

Nel cast e personaggi di Snowpiercer, Jennifer Connelly interpreta Melanie Cavill, algida voce del treno, vice di Mr. Wilford e membro della classe d’élite. Il suo ruolo è molto diverso da quello ricoperto da Tilda Swinton nel film di Joon-ho. Daveed Diggs sostituisce Chris Evans e veste invece i panni di Layton Well, detective di terza classe chiamato a indagare su un omicidio all’interno dello Snowpiercer.

Tutti in carrozza, il viaggio di sola andata dell’umanità sta per partire. I primi due episodi di Snowpiercer, dal regista di Okja e Parasite, sono ora disponibili. pic.twitter.com/J9iycJ4ZQi — Netflix Italia (@NetflixIT) May 25, 2020

Mickey Sumner è Bess Till, un membro della forza di sicurezza del treno; Alison Wright interpreta Ruth Wardell, una donna pragmatica che vive nelle cabine di terza classe e lavoro nel salone del treno; Iddo Goldberg è Bennett, uno degli ingegneri che lavorarono alla realizzazione dello Snowpiercer; Susan Park interpreta la chef Jinju, membro dell’élite; Katie McGuinness è Josie Wellstead, una donna forte che vive in povertà nella coda del treno; Sam Otto è John “Oz” Osweiller, un poliziotto; Sheila Vand è Zarah, ex fidanzata di Layton che ha lasciato la terza classe dello Snowpiercer per sopravvivere meglio; Mike O’Malley è Roche, frenatore principale che si trova alla testa del treno.

Il cast si completa con: Annalise Basso nel ruolo di L.J. Folger, una ragazza che vive con i suoi genitori nella terza classe; Jaylin Fletcher è Miles, uno dei pochi bambini nella coda del treno; Sasha Frolova è Pixi Aariak; Benjamin Haigh interpreta Fergus McConnell, passeggero di terza classe; Roberto Urbina è Avi, membro del Breach Team; e Lena Hall nel ruolo di Sayori, archivista e responsabile della continuità del treno.

Snowpiercer viene distribuita dal 25 maggio 2020 su Netflix con i primi due episodi; a partire dal 1° giugno ne sarà pubblicato uno a settimana fino al finale, il decimo episodio previsto il 20 luglio. La serie è già stata rinnovata per una seconda stagione che annovera Sean Bean come new entry nel cast.