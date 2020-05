Sempre più vicini all’aggiornamento con EMUI 9.1 per Huawei P20 Lite: altra beta

Arrivano ulteriori indicazioni interessanti in queste ore per gli utenti che dispongono di un Huawei P20 Lite e che, al contempo, intendono installare nel più breve tempo possibile l’aggiornamento con EMUI 9.1. Di recente, proprio sulle nostre pagine, abbiamo esaminato alcuni problemi ricorrenti con lo smartphone che è stato commercializzato nel 2018, ragion per cui i discorsi generici riguardanti il nuovo firmware per forza di cose hanno un impatto sul pubblico ancora più forte.

La fonte, vale a dire Huawei Update, in realtà in questo frangente ci ha parlato della versione cinese dello smartphone, vale a dire il cosiddetto Huawei Nova 3e, in riferimento alle due varianti ANE- AL00 & ANE-TL00. Sostanzialmente, si passa dal firmware 9.1.0.128SP9 a quello 9.1.0.128SP10. Un passo in avanti non rivoluzionario, almeno sulla carta, che tuttavia ci racconta di lavori in corso d’opera anche per Huawei P20 Lite. Nonostante si tratti di un dispositivo lanciato sul mercato due anni fa, senza essere top di gamma a suo tempo.

Il riferimento a Huawei P20 Lite e alla beta con EMUI 9.1

Come è stato giustamente riportato da Geekissimo, tutti questi discorsi coinvolgono per forza di cose il pubblico che in Italia e nel resto d’Europa ha deciso di puntare sul tanto apprezzato Huawei P20 Lite. Ad oggi, non sappiamo ancora quando l’aggiornamento in questione sarà disponibile nella sua versione stabile e definitiva nel nostro Paese, ma è chiaro che quanto emerso rappresenti per tutti un ottimo presupposto.

In attesa di riscontri più concreti sotto questo punto di vista, sentitevi liberi di commentare qui di seguito con le vostre sensazioni a proposito della tenuta di Huawei P20 Lite, stando a quanto percepito oggi 20 maggio. Questo, sperando che lo sviluppo software di questo smartphone non subisca un arresto una volta distribuito l’aggiornamento con EMUI 9.1.