L’instore virtuale di Nek per Il Mio Gioco Preferito – Parte Seconda: come partecipare

L’instore virtuale di Nek rappresenta un nuovo passo nella gestione degli eventi che prevedono assembramenti e che, fino al 31 luglio, sono stati vietati.

L’incontro con i fan avverrà infatti in maniera virtuale e si svolgerà secondo le linee guida di Mondadori, che ha organizzato l’evento in una chat room esclusiva nella quale sarà possibile incontrare l’artista in collegamento telefonico.

Il rilascio di Il Mio Gioco Preferito – Parte Seconda è previsto per il 29 maggio, con Perdonare estratto come primo singolo. Per anticipare la musica del disco, Nek ha anche deciso di pubblicare i brani Amami Adesso e Allora Sì, già disponibili in streaming sulle piattaforme musicali.

Come partecipare all’instore virtuale di Nek

L’instore virtuale di Nek si terrà il 4, l’8 e il 9 giugno. Per prendere parte all’evento occorre acquistare il CD comprensivo di partecipazione all’evento. La Virtual Experience, che sarà organizzata sulla piattaforma ZOOM, e si comporrà di 4 videochat di 45 minuti ciascuna, in orario pre-serale o serale.

Il link per partecipare alla videochat sarà inviato a tutti coloro che hanno acquistato il CD con l’evento sarà inviato a cominciare dal 1° giugno. Il link consente l’accesso a una sola videochat con estrazione casuale e con orario che non può essere modificato. L’indirizzo di accesso sarà inviato unicamente per ordini andati a buon fine, quindi che non siano stati annullati o resi.

Per ricevere la mail, è necessario aver dato il proprio consenso alla ricezione di mail da parte di Mondadori e di non cancellato il proprio indirizzo da Mondadori Store. La chat room è accessibile sia da mobile che da desktop.

Il nuovo album di Nek arriva a un anno dalla sua ultima prova di studio, Il Mio Gioco Preferito – Parte Prima, che aveva pubblicato in occasione della sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con il brano Mi Farò Trovare Pronto.