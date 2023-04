Nek torna in TV con un nuovo appuntamento del suo innovativo format dedicato alla musica. Dalla Strada Al Palco l’11 aprile accoglie un super ospite d’eccezione del calibro di J-Ax ma non solo.

Nek porta in televisione, in prima serata Rai, il variegato mondo degli artisti di strada che con Dalla Strada Al Palco trovano una vetrina per farsi conoscere. A votarli gli ospiti in studio che si aggiungono al pubblico. Ospiti della terza puntata sono J-Ax e Nino Frassica che affiancheranno le persone del pubblico nella scelta delle 3 performance più belle della serata.

Gli artici così selezionati andranno direttamente in finale assieme a quelli scelti nella prima e nella seconda puntata. Dalla Strada Al Palco supera, con il terzo appuntamento, metà percorso. Gli appuntamenti in televisione saranno infatti 5, oltre la finale, per un totale di 15 artisti di strada selezionati per la finalissima.

I 15 così scelti si contenderanno il premio di Miglior Artista di Strada D’Italia nel corso della puntata decisiva che si terrà martedì 2 maggio in prima serata su Rai2.

I finalisti della scorsa settimana sono stati: la cantante lirica veneta Eleonora Lorenzato, il cantante siciliano Will, nome d’arte di Flavio Coloma, e il duo di cantanti siciliani, ma friulani di adozione, composto da papà Stefano Maria e dal figlio di 11 anni Nicolò Cannizzaro.

Nella prima puntata, invece, sono stati selezionati il duo dei cantanti lirici ventriloqui Naimana e Daniele, il violinista Isaac Minert e la cantante Martina Zaghi.

Sono quindi 6 i cantanti scelti per la finale, ai quali si aggiungeranno i 3 selezionati nel corso dell’appuntamento di martedì 11 aprile. Altri 3 artisti verranno scelti martedì 18 aprile e i rimanenti 3 emergeranno dalla puntata del 25 aprile.

Ad accompagnare gli artisti sul palco la band del Maestro Luca Chiaravalli.