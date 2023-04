Sono stati annunciati gli ospiti di Nek il 25 aprile su Rai2 con un nuovo appuntamento dello show Dalla Strada Al Palco. Di settimana in settimana, l’artista dà spazio ad alcuni dei migliori artisti di strada che si contenderanno la vittoria finale nella puntata di martedì 2 maggio.

Il 25 aprile, in prima serata su Rai2 va in onda il quinto e penultimo appuntamento con lo show condotto da Nek, alla guida di un programma che rappresenta anche una vetrina importante per tanti artisti in cerca di visibilità. In TV approda il mondo degli artisti di strada che si esibiscono e si raccontano davanti al pubblico in studio e ad alcuni ospiti vip.

La puntata finale andrà in onda martedì 2 maggio ed accoglierà sul palco i finalisti delle 5 puntate precedenti per decretare il vincitore della seconda edizione dello show. Ma comunque vada, ogni artista di strada partecipante ha avuto la possibilità di raggiungere il vasto e variegato pubblico di casa Rai, di esibirsi, di raccontarsi e di farsi conoscere.

Ospiti di Nek il 25 aprile, nella quinta puntata, nei panni dei cosiddetti “passanti importanti”, saranno Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. A loro spetterà il compito di affiancare il pubblico in studio nella scelta delle tre performance più belle della serata. I 3 artisti così selezionati andranno direttamente in finale insieme a quelli delle precedenti puntate. Saranno in totale 15 a contendersi il premio di Miglior Artista di Strada D’Italia nel corso della finale di martedì 2 maggio.

I finalisti della scorsa settimana sono stati: la coppia siciliana dei Duo Fire Acrobats (composta da Andrea Scaglione e Aurora Di Cristina), il trasformista campano Carmine De Rosa e il pittore russo, siciliano di adozione, Mikhail Albano.

Ad accompagnare gli artisti sul palco ci sarà, come sempre, la band del Maestro Luca Chiaravalli.