Una delle voci pop rock più amate della scena italiana: ecco il nostro viaggio negli album di Nek che hanno scritto uno dei capitoli più importanti della discografia del Belpaese.

Lei, Gli Amici E Tutto Il Resto (1996)

Lei, Gli Amici E Tutto Il Resto è il quarto album di Nek, pubblicato nel 1996. Nel 1997 esce la nuova edizione che contiene il singolo Laura Non C’è, che diventa una hit internazionale e lancia la sua carriera in Spagna e in America Latina. L’album vende oltre un milione di copie e riceve il disco di diamante e ancora oggi è il disco più famoso di Nek con canzoni che vengono continuamente riproposte a gran richiesta durante i concerti.

La Vita è (2000)

La Vita è contiene altri singoli di successo come il singolo Ci Sei Tu, che vince il Festivalbar e il Telegatto, ma anche Sul Treno e la title track.

Una Parte Di Me (2005)

Una Parte Di Me è l’ottavo album di Nek, pubblicato nel 2005. Contiene il singolo Lascia Che Io Sia e vende oltre 500 mila copie e riceve il disco di platino. Altri brani di successo sono Contromano, L’Inquietudine e Notte Di Febbraio.

Filippo Neviani (2013)

Con un titolo che sono le generalità del cantautore, Filippo Neviani è il dodicesimo album di Nek, pubblicato nel 2013. Contiene il singolo Congiunzione Astrale e altri brani di successo come La Metà Di Niente, Hey Dio e la bellissima Il Mondo Tra Le Mani.

Il Mio Gioco Preferito (2019-2020)

Il Mio Gioco Preferito è forse l’opera più ambiziosa di Nek, pubblicata in due parti nel 2019 e nel 2020. Contiene i singoli Mi Farò Trovare Pronto, La Storia Del Mondo, Alza La Radio e Perdonare. L’album vende oltre 50 mila copie e riceve il disco d’oro. Altri brani di successo sono Cosa Ci Ha Fatto L’Amore, Ssshh!!! e Un’Estate Normale.