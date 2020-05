Allora Sì è il nuovo singolo di Nek da Il Mio Gioco Preferito – Parte Seconda (audio e testo)

Il nuovo singolo di Nek è Allora Sì. Il brano è disponibile sulle piattaforme di streaming a cominciare dal 15 maggio, come anteprima del nuovo album di inediti che è in programma per il 29 maggio prossimo.

Il ritorno in musica di Filippo Neviani è arrivato a sorpresa, in un periodo molto particolare per la musica. L’artista ha anticipato il suo nuovo corso con il rilascio di Perdonare come primo singolo, per poi continuare con Amarsi Piano, che ha pubblicato il 1° maggio scorso come nuova anteprima al disco.

Gli autori del nuovo singolo di Nek

Il nuovo singolo di Nek, Allora Sì, porta la firma di Andrea Bonomo, Davide Simonetta e Luca Chiaravalli, mentre la produzione è di Gianluigi Fazio, Luca Chiaravalli e Nek. Si tratta di una delle tracce di Il Mio Gioco Preferito – Parte Seconda, che Filippo Neviani ha fatto seguire alla pubblicazione dell prima parte, subito dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Mi Farò Trovare Pronto.

La musica dell’ultimo album è transitata anche per il palco dell’Arena di Verona, con il concerto che ha tenuto nel mese di settembre, mentre in autunno ha intrapreso il tour nei teatri. Il supporto live del nuovo album non è ancora stato annunciato e, probabilmente, non si avranno notizie se non tra qualche settimana e non prima che la situazione dei live trovi un minimo di stabilità.

L’annuncio di una seconda parte di Il Mio Gioco Preferito era arrivato subito dopo la partecipazione al Festival di Sanremo in Mi Farò Trovare Pronto. Il nuovo capitolo era stato dichiarato come imminente, quindi le aspettative non sono state disattese. Oltre alle tracce inedite, l’album contiene anche una versione speciale di E Da Qui, cantata dalle figlie Beatrice e Martina. Il brano è già stato rilasciato come spoiler dei contenuti del nuovo album.

Testo di Allora Sì di Nek