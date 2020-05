Salta il raduno del Fan Club di Laura Pausini a Faenza: info e nuova data

Il raduno del Fan Club di Laura Pausini è rimandato. L’incontro con i suoi seguaci, che fanno gruppo da 25 anni, è solo rimandato al 2021. La nuova data scelta per l’evento sarà comunicata al più presto, ma l’appuntamento del 5 settembre non può essere confermato a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, che vieta assembramenti e impone distanziamento sociale.

Il raduno del Fan Club sarà un vero concerto

La nuova data del raduno che sarà comunicata ospiterà un vero e proprio concerto. La scaletta sarà stilata dai fan, che saranno intercettati da Laura Pausini per la scelta di tre dei brani da inserire in setlist. Ci sarà ancora tempo, quindi, per decidere le canzoni da portare sul palco del PalaPau di Faenza dove, il 5 settembre, avrebbe dovuto tenersi la grande festa per i 25 anni dalla fondazione del Fan Club.

Per l’anniversario, era stato ideato qualcosa di molto speciale e in un luogo significativo per l’artista, che richiama le sue origini. La location scelta rimarrà la medesima anche per la nuova data, che sarà annunciata nel più breve tempo possibile, in programma sicuramente per il 2021.

Nei tanti rinvii di queste ultime ore, è compreso anche quello dell’evento all’Arena Campovolo che Laura Pausini avrebbe dovuto tenere con Fiorella Mannoia, Emma, Elisa, Giorgia, Gianna Nannini e Alessandra Amoroso. La nuova data sarà comunicata entro il 31 luglio, ma già si parla del mese di giugno.

Discograficamente, Laura Pausini è ferma a Fatti Sentire, che ha rilasciato nel mese di marzo del 2018. L’album è stato arricchito anche da una versione estesa, che è stata intitolata Fatti Sentire Ancora, che contiene anche il duetto con Biagio Antonacci in Il Coraggio Di Andare. L’ultimo tour dell’artista di Solarolo è stato proprio quello tenuto con Antonacci, con il quale ha girato gli stadi d’Italia fino a raggiungere la Sardegna all’Arena Fiera.