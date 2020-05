Prezzi Google Pixel 4a e 5 alquanto modici: le possibili cifre

Potrebbero costare rispettivamente 349 e 699 dollari i Google Pixel 4a e 5: questo è quanto emerge nell’ambito di un sondaggio sull’app per Android Opinion Rewards, a cui ha lavorato proprio il colosso di Mountain View. Come si legge su ‘reddit.com‘, le cifre dovrebbero corrispondere ai modelli base, visto che tra un taglio di memoria e l’altro corrisponde un salto di circa 100 dollari in più negli Stati Uniti. Laddove venissero confermate, si tratterebbe comunque di un ribasso importante rispetto alle generazioni attuali.

Pensate che, sempre nel mercato statunitense, il modello base dei Google Pixel 3a parte da 399 dollari (in pratica 50 dollari in più rispetto alle indiscrezioni relative ai Google Pixel 4a), mente i Google Pixel 4 hanno un prezzo a partire da 799 dollari (i Google Pixel 5, quindi, costerebbero 100 dollari in meno). La conversione con le cifre previste per il mercato italiano è la seguente: i Google Pixel 3a da 399 euro, ed i Google Pixel 4 da 759 euro. Il rapporto di conversione, come potete vedere, non è simmetrico tra USA ed Europa, quindi non possiamo totalmente rifarci ai prezzi americani per calcolare i nostri.

A questo punto, visto che comunque una sorta di ribasso dovrebbe esserci, bisognerà capire in cosa Big G vorrà ridimensionare i suoi dispositivi per renderli più economici. Sui Google Pixel 4a, per esempio, dovrebbero mancare i bordi Active Edge (stringimento dei bordi per il richiamo di Google Assistant), mentre sui Google Pixel 5, come vi abbiamo raccontato in questo articolo, mancherà il Project Soli (possibilità di impartire i comandi al dispositivo attraverso una particolare tecnologia radar, senza toccarli). Nel sondaggio sopra citato è anche emerso che i Google Pixel 4a avranno un corpo in plastica ed il jack per le cuffie da 3.5mm, mentre i Google Pixel 5 saranno resistenti all’acqua, includeranno un sistema di ricarica wireless ed offriranno il miglior comparto fotografico del settore.