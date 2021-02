Il periodo non è particolarmente fortunato per i Google Pixel 5, ancora una volta protagonista in Rete di lamentele ad opera di un gruppo di utenti. Se in questo articolo vi avevamo parlato di problemi relativi al volume della riproduzione video, dei suoni di sistema e delle notifiche, quest’oggi ci soffermeremo su quelli che purtroppo sta riscontrando la batteria a ridosso delle ore notturne. A quanto pare, i Google Pixel 5, quando quasi del tutto inattivi, tendono a scaricarsi rapidamente, raggiungendo una percentuale di carica residua decisamente bassa, molto di più rispetto a quella della sera prima.

La Redazione di ‘androidauthority.com‘ ha provato ad approfondire la vicenda con un’unità disponibile presso il proprio staff, riportando che, nel corso della notte, il telefono in questione, lasciato con il 70% di carica residua, è stato ritrovato al mattino seguente (all’incirca dopo 7.30 ore) con il 52% di batteria (il consumo medio è stato del 18%), nonostante il dispositivo presentasse tutte le app chiuse e tutte le attività fossero state ridotte al minimo possibile. Il colosso di Mountain View è al corrente del disturbo da diverso tempo, tanto che già a dicembre scorso il team di sviluppo ha fatto sapere di essere a lavoro su un fix dedicato che possa risolvere la situazione. I vari aggiornamenti che si sono susseguiti sui Google Pixel 5 non hanno determinato un cambiamento importante per i problemi di batteria che stanno affliggendo alcuni utenti.

L’unica cosa da fare, in attesa che Big G rilasci l’upgrade che ha promesso, è quella di tenere il telefono sotto carica durante la notte, così da ritrovarselo completamente carico al mattino (una procedura che sentiamo sempre di sconsigliare, ma in questo caso necessaria per i motivi che vi abbiamo sopra spiegato). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.