Il telaio di alcuni Google Pixel 4a sembra avere dei problemi, così come si evince dal forum di supporto del colosso di Mountain View. L’angolo in alto del telefono, su entrambi i lati, ha la tendenza a presentare delle crepe per ragioni che non sono ancora state approfondite (almeno per quello che sappiamo). Gli utenti vittime del disguido hanno assicurato che il proprio dispositivo non abbia preso urti, né cadute, riportando comunque una crepa nell’angolo superiore, destro o sinistro (essendo magari anche passati pochi giorni dall’acquisto).

La crepa è sicuramente piccola e non pare compromettere la funzionalità del telefono, ma resta inaccettabile averci a che fare, andando comunque a minare l’integrità strutturale del Google Pixel 4a (non è escluso che, col passare del tempo, la crepa possa ramificarsi ed il telaio posteriore rompersi). Per il momento non pare che il colosso di Mountain View sia intervenuto sulla questione, a dimostrazione del fatto che si tratta di un disturbo relativamente recente, e che il reparto tecnico starà ancora sicuramente indagando sulle cause di queste crepe ingiustificate (non avendo il device colpito preso urti o cadute, almeno a detta degli utenti che ne hanno dato testimonianza).

Se tra voi ci sono possessori di Google Pixel 4a l’invito è quello di prendere subito una visione accurata degli angoli superiori del vostro dispositivo per accertarvi che non ci siano crepe che compromettano l’integrità strutturale del terminale (date una controllata anche altrove, non si può mai sapere visti i tempi che corrono). Speriamo che il difetto sia poco diffuso e che tra voi non ci siano utenti che purtroppo hanno a che farci. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

