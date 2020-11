Non è un mistero, né purtroppo un segreto, che il Google Pixel 5 non sia disponibile sul Play Store di Google in Italia, e che quindi bisogna organizzarsi diversamente per poterne acquistare uno, chiaramente di importazione, per quel che possa valere. Di modi per mettere le mani sul googlefonino di ultima generazione ce ne sono svariati, a cui si è aggiunta da poco anche Fnac, che lo ha reso disponibile sul proprio sito nella colorazione ‘Simply Black’ al prezzo di 629 euro (naturalmente la proposta prevede la spedizione del prodotto in Italia).

Non ci sono limitazioni di sorta che possano farvi riflettere e cambiare idea sull’acquisto di Google Pixel 5 sul sito di Fnac, dove il prodotto verrà reso disponibile a partire dal 17 novembre (si tratta di aspettare un giorno, cosa volete che sia). Come potete vedere, basterà ben poco per poter acquistare l’ultimo googlefonino, godendo così di tutte le novità di Android 11, oltre che di un telefono capace di assicurare un’esperienza utente di alto livello e risultati incredibili sotto il profilo fotografico (sappiamo quanto riesca ad essere un maestro in questo senso il colosso di Mountain View, che non ha mai deluso quando c’è stato da tirare fuori uno smartphone in grado di fare la differenza in campo multimediale).

Inutile anche dirvi che comprare il Google Pixel 5 vi consentirà di ottenere aggiornamenti software per diversi anni, peraltro con una corsia a dir poco preferenziale rispetto ai prodotti di altri brand (in fondo si sta parlando di un dispositivo direttamente realizzato dal padre del sistema operativo Android, non crediamo ci sia bisogno di aggiungere altro). Al di là di qualche piccolo problema che l’affligge (come quello relativo al bug dell’indicatore della batteria, che siamo sicuri non avrà vita lunga), il prodotto non si discute.