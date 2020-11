I problemi non sembrano essere finiti per il Google Pixel 5, ancora protagonista di disguidi parecchio fastidioso dopo quelli che hanno riguarda lo scollamento tra lo schermo e le cornici (su cui il colosso di Mountain View non si è affatto scomposto) ed il bug relativo all’indicatore di carica residua. Come riportato sul forum di supporto ufficiale, gli ultimi disturbi segnalati dagli utenti interessano i suoni e più in generale i volumi di sistema: nel primo caso, il volume della riproduzione video prende a decrescere casualmente; nel secondo, invece, i volumi di sistema e quelli delle notifiche restano a livelli fin troppo elevati, pur essendo impostati al minimo.

Si tratta di problemi non scovati adesso, visto che erano già stati segnalati a partire dalla seconda metà del mese di ottobre, anche se i relativi thread hanno iniziato a popolarsi soltanto di recente. La risposta arrivata da un portavoce di Big G non ha certamente contribuito a distendere gli animi: l’esperto ha affermato che, come accade per ogni dispositivo Pixel, il team di sviluppo lavora per aumentare i volumi, così da assicurare che i clienti non perdano chiamate e notifiche di una certa importanza. Le impostazioni per le suonerie e le notifiche, nell’ambito di questi dispositivi, sono associate tra loro, e di conseguenza le modifiche al volume impattano su ambedue le parti in causa.

Da come è stata impostata la risposta del portavoce, sembrerebbe che il Google Pixel 5 non sia afflitto da alcun tipo di problema, ed è facile immaginare quale possa essere stata la reazione di molti proprietari nel leggerla. Vedremo che posizione assumerà il colosso di Mountain View nei prossimi giorni o settimane, e se verrà preso qualche provvedimento per arginare il malcontento degli utenti. Se la cosa non vi frena, sappiate di poter acquistare Google Pixel 5 anche sul sito di Fnac, con spedizioni disponibili verso l’Italia.