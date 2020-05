I concerti di Niccolò Fabi rinviati al 2021: info biglietti e nuovo calendario

I concerti di Niccolò Fabi sono rimandati al 2021. La decisione, che era inevitabile, arriva nelle ultime ore e a seguito delle recente linee guida del Governo, che impongono il limite di 1000 persone per gli eventi dal vivo.

Il calendario dei concerti estivi è stato completamente riprogrammato e organizzato per il 2021, mentre per le date di Verona, Bologna, Grugliasco (TO), Cesena e Fordongianus (OR) saranno comunicate entro e non oltre il 31 luglio.

I biglietti già acquistati rimarranno validi per le nuove date, mentre coloro che fossero impossibilitati a partecipare ai prossimi appuntamenti possono mettere in vendita il proprio biglietto sulla piattaforma Fansale di TicketOne.

Le date a supporto di Tradizione E Tradimento

Il nuovo album di Niccolò Fabi è arrivato a ottobre scorso e ha rappresentato il primo disco di inediti dopo la pausa annunciata a fine novembre 2017 dal Palazzo dello Sport di Roma. Il disco è arrivato molto prima del previsto, con il lancio del primo singolo Io Sono L’Altro, con il quale ha aperto la sua nuova era discografica.

L’album è stato supportato anche da un lungo tour che ha tenuto nei teatri a cominciare dal mese di novembre e fino a fine gennaio. Il tour estivo era stato annunciato proprio durante quello invernale che ha condotto nei teatri e con il quale avrebbe ancora raggiunto tutta l’Italia.

A dare l’annuncio del rinvio è stato Niccolò Fabi sulla sua pagina ufficiale, con un lungo messaggio con il quale ha voluto dare appuntamento ai fan al 2021, con una parte del calendario che è già annunciata e, un’altra, che sarà annunciata molto presto.

Non cambia la data d’inizio del nuovo tour, che è ancora fissata per il 24 giugno al Teatro Ostia Antica di Roma. Si continua con Fiesole, Gardone Riviera, Sarzano, Napoli, Locorotondo e Milano. Le altre date saranno annunciate prossimamente.

Le date del tour di Niccolò Fabi nel 2021