Niccolò Fabi in tour in estate: l’artista annuncia i primi concerti della tournée estiva che lo vedrà live da giugno a settembre.



La prima delle date in programma è quella del 24 giugno a Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica (sold out), che raddoppia il 25 giugno con un nuovo evento nella stessa location.

Il 9 luglio Niccolò Fabi si esibirà a Bologna e il 10 luglio al Castello Scaligero di Villafranca di Verona. il 16 luglio sarà in concerto a Cesena per raddoppiare il 17 luglio nella stessa location. Il 18 sarà la volta dell’Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera.

A seguire, Niccolò Fabi sarà in concerto a Sarzana il 23 luglio e a Firenze il 24 luglio. L’ultima data in programma dopo i concerti di agosto è quella attesa per il 2 settembre a Servigliano.

Tutti gli spettacoli saranno organizzati nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.

Niccolò Fabi in tour in estate:

24 GIUGNO 2021 – ROMA – Cavea, Auditorium Parco Della Musica – SOLD OUT

(recupero concerto del 24 giugno 2020 e del 24 giugno 2021 al Teatro Romano di Ostia Antica)

25 GIUGNO 2021 – ROMA – Cavea, Auditorium Parco Della Musica – NUOVA DATA

9 LUGLIO 2021 – BOLOGNA – Sequoie Music Park

(recupero concerto del 10 luglio 2020 al Sequoie Music Park di Bologna)

10 LUGLIO 2021 – VILLAFRANCA DI VERONA (VR) – Castello Scaligero (Villafranca non si arrende 2021)

(recupero concerto del 27 giugno 2020 e del 27 giugno 2021 al Teatro Romano di Verona)

16 LUGLIO 2021 – CESENA (FC) – Rocca Malatestiana (Acieloaperto) – NUOVA DATA

17 LUGLIO 2021 – CESENA (FC) – Rocca Malatestiana (Acieloaperto) – SOLD OUT

(recupero concerto del 25 luglio 2020)

18 LUGLIO 2021 – GARDONE RIVIERA (BS) – Anfiteatro del Vittoriale (Tener-A-Mente)

(recupero concerto del 26 luglio 2020)

23 LUGLIO 2021 – SARZANA (SP) – Piazza Matteotti (Moonland Festival)

(recupero concerto del 24 luglio 2020)

24 LUGLIO 2021 – FIRENZE – Piazza SS Annunziata (Musart Festival)

(recupero concerto del 26 giugno 2020 e del 26 giugno 2021 al Teatro Romano di Fiesole)

30 LUGLIO 2021 – PRATA D’ANSIDONIA (AQ) – Area Archeologica di Peltuinum (Paesaggi Sonori) – NUOVA DATA

31 LUGLIO 2021 – LOCOROTONDO (BA) – Locus Festival

(recupero concerto dell’8 agosto 2020)

8 AGOSTO 2021 – FORDONGIANUS (OR) – Antiche Terme Romane (Dromos Festival)

(recupero concerto del 5 agosto 2020)

11 AGOSTO 2021 – CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) – Fortezza di Mont’Alfonso (Mont’Alfonso sotto le stelle) – NUOVA DATA

2 SETTEMBRE – SERVIGLIANO (FM) – Parco della pace (NoSound Festival) – NUOVA DATA

Il concerto previsto il 28 luglio 2021 all’Arena Flegrea di NAPOLI è stato annullato.