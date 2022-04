Niccolò Fabi sarà in concerto all’Arena di Verona nel 2022. La data viene annunciata oggi, insieme ai dettagli sui biglietti in prevendita per l’unico concerto dell’artista in programma quest’anno.

Sarà la magica cornice dell’Arena di Verona ad accoglierlo dal vivo in autunno. La data del concerto di Niccolò Fabi all’Arena di Verona è quella del 2 ottobre prossimo, evento unico attraverso il quale festeggerà e racconterà i suoi primi 25 anni di carriera.

Per la prima volta si esibirà da solo sul palco dell’anfiteatro scaligero che ha accolto i più bei concerti di musica italiana ed internazionale. Per Fabi, proprio questo sarà l’unico concerto che terrà nel 2022.

“A 25 anni di distanza da quando “il giardiniere” ha iniziato a rendere pubbliche le sue traiettorie tra le turbolenze, il 2 ottobre all’Arena di Verona ci sarà l’unico mio concerto di quest’anno – racconta Niccolò Fabi – Non per parsimonia o epica della celebrazione ma semplicemente perché sia unico e per fare qualcosa che non ho mai fatto. Un’occasione che regalo a me stesso e a chi mi ascolta per portare quelle storie nate in un intestino fino ad un anfiteatro romano. Forse se lo meritano. Il posto è grande e prestigioso ma le emozioni in gioco lo sono altrettanto. In qualche modo lo riempiremo“.

Sono queste le parole dell’artista sull’unico appuntamento dell’anno, un’occasione unica per festeggiare insieme al suo pubblico 25 anni di musica e parole, tanti sono quelli trascorsi dal suo esordio, nel 1997.

Biglietti per Niccolò Fabi all’Arena di Verona nel 2022

I biglietti per il concerto di Niccolò Fabi all’Arena di Verona sono disponibili in prevendita da oggi, venerdì 29 aprile, online su TicketOne e nei punti vendita autorizzati dislocati in tutta la penisola. I biglietti sono disponibili per l’acquisto anche via call center TicketOne.