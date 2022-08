Mancano meno di 2 mesi dal grande evento all’Arena di Verona, e in quel momento il nuovo viaggio iniziato con Andare Oltre di Niccolò Fabi raggiungerà il suo culmine.

Il cantautore ha annunciato oggi l’uscita del suo nuovo inedito, Andare Oltre, che dal 2 settembre 2022 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Per Niccolò Fabi è un anno di cambiamenti e messe a punto: il 2 ottobre, infatti, festeggerà i suoi primi 25 anni di carriera nella splendida cornice del teatro romano della città scaligera.

Da Tradizione E Tradimento (2019) sono passati 3 anni, e in questo 2022 Niccolò Fabi è ritornato in studio. Lo scrive sui social: “Qui si registra. E quando si riascolta quello che si è appena registrato lo sguardo va oltre ogni luogo pensato“. Che si sarà di nuovo? La risposta è nel post pubblicato questa mattina, martedì 23 agosto, sui suoi canali ufficiali.

Andare Oltre di Niccolò Fabi, come già detto, è l’inizio di un nuovo corso musicale. Il brano è stato registrato insieme all’orchestra del maestro Enrico Melozzi e all’Orchestra Notturna Clandestina, prima esperienza sinfonica per il cantautore romano.

Ecco l’annuncio dell’artista:

“Rieccoci. Il prossimo 2 settembre verrà pubblicata Andare Oltre, una canzone nuova del cantautorefabi. Chi segue questa pagina sarà sorpreso nell’apprendere che non si tratta dell’usuale brioso e disimpegnato ballabile, ma di un bel mattoncino sentimentale di un certo peso. Confidiamo però che, a chi si dovesse trovare in un periodo di ristrutturazione, tale materiale possa risultare utile finanche gradevole. Musicalmente rappresenta il primo incontro con le orchestrazioni del prode Enrico Melozzi e il suono dell’Orchestra Notturna Clandestina. Un’anticipazione dunque di quello che si potrà ascoltare il 2 ottobre a Verona. Sul testo meglio soprassedere per il momento… à tout à l’heure”.

Il 2 ottobre Niccolò Fabi porterà sul palco dell’Arena di Verona l’Orchestra Notturna Clandestina e riproporrà i suoi grandi classici in una nuova veste sonora, oltre all’inedito Andare Oltre annunciato oggi.

Sono passati 25 anni dal primo album Il Giardiniere (1997), e in quello stesso anno Fabi partecipò al Festival di Sanremo con il brano Capelli, contenuto nel disco, e con il quale vinse il Premio della Critica nella sezione Nuove Proposte.

In 25 anni Fabi ha firmato canzoni entrate nella storia, come il duetto con Max Gazzè in Vento D’Estate, Se Fossi Marco, la bellissima Costruire e Lasciarsi Un Giorno A Roma.

