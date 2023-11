Quello di Fabi, Silvestri e Gazzè al Circo Massimo sarà un concerto evento. I tre cantautori hanno annunciato un grande show che si terrà sul palco più prestigioso della Capitale per festeggiare un importantissimo anniversario.

Fabi, Silvestri e Gazzè al Circo Massimo nel 2024

Il concerto di Fabi, Silvestri e Gazzè al Circo Massimo si terrà il 6 luglio 2024. I biglietti saranno disponibili dalle ore 11 di martedì 28 novembre.

Nell’annunciare l’evento, Daniele Silvestri ha scritto:

“‘Aò, ma quando lo rifate?’. In questi 10 anni sia io che gli altri due sodali ipertricotici questa domanda ce la siamo sentita fare puntualmente quasi dopo ogni concerto. E la risposta è sempre stata: ‘Mah, chi lo sa… forse mai'”.

Quindi il cantautore spiega che l’occasione è stata perfetta per “festeggiare un amico”, un amico che è il disco Il Padrone Della Festa, un joint album pubblicato nel 2014 e che ora sta per spegnere 10 candeline. Anche Fabi ha detto la sua, parlando di “folle megalomania” con la quale vuole riabbracciare i due colleghi. Tra i fan dei tre cantautori c’è già grande attesa

“Se vedemo ar Circo Massimo, olè!”, scrive Max Gazzè.

Il disco Il Padrone Della Festa

Il Padrone Della Festa è stato pubblicato il 16 settembre 2014. Trainato dai singoli Life Is Sweet, L’Amore Non Esiste, Come Mi Pare e Canzone Di Anna, il disco è stato portato sul palco con un tour che ha visto i tre protagonisti sui palchi europei e italiani, specialmente con la data evento del 30 luglio 2015 in occasione del Rock In Roma.

Il concerto di Fabi, Silvestri e Gazzè al Circo Massimo, per ora, è l’unico evento che riporta i tre sul palco dopo tanti anni, ma non si esclude l’arrivo di un calendario con più concerti in altre parti d’Italia.

