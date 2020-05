Facebook si chiude da solo oggi 19 maggio: l’app continua ad arrestarsi con crash

Ci viene segnalato in questi minuti che Facebook si chiude da solo oggi 19 maggio. Nello specifico, l’app continua ad arrestarsi, presentando agli utenti fastidiosi crash che in alcuni frangenti potrebbero rendere il servizio inutilizzabile. Secondo le prime segnalazioni riscontrate, la questione pare riguardi prevalentemente l’applicazione ottimizzata per il sistema operativo Android, ma consiglio vivamente anche agli utenti iPhone di prestare attenzione alla vicenda.

Facebook si chiude da solo: cosa fare se l’app va in crash e continua ad arrestarsi?

Lecito che leggendo titoli tipo “Facebook si chiude da solo” in tanti stiano andando alla ricerca di soluzioni per ovviare al problema. Premesso che non siamo al cospetto di un down, come quello momentaneo che abbiamo portato alla vostra attenzione non molto tempo fa sul nostro sito, la vicenda non debba essere in alcun modo sottovalutata. Cosa possiamo fare in questi casi? Se l’app continua ad arrestarsi, dovrebbe trattarsi di un’anomalia server e non software.

A meno che qualche recente aggiornamento non abbia creato malfunzionamenti del tutto inattesi, in questo caso non potremo far altro che attendere la risoluzione dell’anomalia da parte dei tecnici. Certo, in un contesto generale così incerto una presa di posizione ufficiale da parte del colosso americano tornerebbe utile a tutti. Facebook si chiude da solo anche a voi? Con quale sistema operativo? Riportate pure la vostra esperienza qui di seguito, auspicando che la situazione possa ripristinarsi in automatico a stretto giro.

Resta il fatto che al momento i problemi del 19 maggio non siano etichettabili come “down“, stando anche alle statistiche che possiamo raccogliere in tempo reale tramite appositi rilevatori sul web. Se Facebook si chiude da solo a tanti utenti, con l’app che continua ad arrestarsi a causa di questi crash, a breve ne sapremo di più.