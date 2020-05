Non rari problemi Facebook il 2 maggio: non funziona accesso da desktop

Non si tratta di un vero e proprio down acclarato ma, in ogni caso, problemi Facebook neanche troppo trascurabili si stanno registrando in questa mattinata del 2 maggio. Il social network di Zuckerberg non funziona a dovere per una certa fetta di utenti non solo in Italia naturalmente ma anche nel resto del mondo. Si tratterebbe di anomalie di carattere globale e, come al solito , non locali.

In particolar modo, le anomalie correnti riguarderebbero la versione desktop e non quella mobile del social. In pratica chi effettua ora l’accesso alla piattaforma via app da smartphone Android ma anche iPhone non si scontrerebbe con nessuna anomalia. Al contrario, chi accede ora da computer o comunque ad una versione desktop dello strumento, riscontrerebbe proprio seri problemi Facebook. Al posto della bacheca con lo stream dei propri post, ci sarebbe una pagina bianca che di fatto, non contiene neanche un’informazione.

Il servizio Downdetector segnala i problemi Facebook odierni latenti oramai dalle 9 di questa mattina. Come già specificato, non si tratta di un down diffuso ma, ad ogni modo le difficoltà esistono e pure per molti utenti.

In attesa che la situazione ritorni alla normalità esistono dei rimedi per torne a visualizzare il proprio profilo social? Una soluzione per chi ha difficoltà nell’accesso alla versione desktop del social potrebbe essere quella di inserire, nella barra degli indirizzi del proprio browser l’indirizzo mobile della piattaforma, ossia m.facebook.com. In quest’ultimo caso, la fruizione dei contenuti dovrebbe essere garantita.

Aggiornamento 11:45 – Continuano, latenti, i problemi Facebook odierni. Sembra sempre più chiara la natura del problema. Chi accede al social da desktop ma con login già attivo continua a visualizzare il suo profilo e può fare qualsiasi azione prevista dalla piattaforma. Chi, non loggato, tenta l’accesso, si scontra con le difficolatà già raccontate. Un ritorno alla piena funzionalità del servizio non è quantificabile in termini di tempo.