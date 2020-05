Spaziali offerte Amazon per Huawei P30 e P40 Lite oggi 18 maggio: i prezzi aggiornati

La settimana non poteva iniziare meglio con le offerte Amazon per tutti coloro che stanno pensando di acquistare device come Huawei P30 e P40 Lite. Due mondi diversi, considerano ad esempio l’anno di uscita sul mercato ed il fatto che questo abbia determinato l’assenza dei servizi Google per il prodotto che è stato commercializzato poche settimane fa. Considerando tutte le strade alternative percorribili per il pubblico sotto questo punto di vista, il danno pare non aver scoraggiato l’utenza. A maggior ragione, se pensiamo a prezzi bassi come quelli trapelati questo lunedì.

Il nuovo prezzo per Huawei P30 a metà maggio

Partiamo però con lo smartphone che ha visto la luce poco più di un anno fa e che, scheda tecnica tra le mani, ha ancora tutte le carte in regola per giocarsela coi top di gamma più recenti. Naturalmente, sto parlando del cosiddetto Huawei P30, con la promozione di Amazon a circa 370 euro che in questi minuti consente di sfruttare uno dei migliori rapporti tra qualità e prezzo per tutti coloro che hanno importanti pretese dal punto di vista del comparto hardware.

Rapido calo del prezzo per Huawei P40 Lite

Situazione interessante anche per i potenziali acquirenti di un Huawei P40 Lite. Da alcune ore a questa parte, infatti, abbiamo toccato il picco più basso delle offerte Amazon, se pensiamo al fatto che in mattinata sia possibile procedere a circa 230 euro. Ci saranno pure le limitazioni di cui vi ho parlato ad inizio articolo, ma il prezzo resta assolutamente interessante se pensiamo alla sua scheda tecnica e al costo di listino fissato poche settimane fa dal produttore cinese.

Offerta Huawei P40 Lite Midnight Black 6.4" 6gb/128gb Dual Sim Sistema Operativo: Android Open Source 10.0 con HMS App

Fotocamera: 48 + 8 + 2 + 2 mp apertura grandangolo f/1.8, obiettivo...

Occhio come sempre alle disponibilità residue, in quanto le offerte Amazon descritte oggi 18 maggio per Huawei P30 e P40 Lite potrebbero andare sold out a breve termine. E voi che ne pensate di queste opportunità? Diteci la vostra.