Slittano le 14 date di Zucchero all’Arena di Verona, info sui nuovi concerti

Zucchero all’Arena di Verona era atteso a settembre e ad ottobre per 14 appuntamenti. I concerti non si terranno secondo il calendario già annunciato e subiranno un posticipo, probabilmente al 2021.

Le nuove date non sono ancora state comunicate e si avranno ulteriori dettagli sul recupero dei concerti entro il 31 luglio. Tuttavia è certo che i 14 concerti verranno recuperati, seppur con mesi di ritardo: i biglietti già acquistati, quindi, rimarranno validi per assistere alle relative nuove date.

I concerti di Zucchero all’Arena di Verona erano fissati per il 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 settembre e 1, 2, 3, 4, 6 e 7 ottobre 2020. I 14 appuntamenti dal vivo non possono essere al momento confermati in ragione della situazione dell’emergenza sanitaria in atto e alla luce delle relative disposizioni governative.

Il nuovo decreto, infatti, fa slittare tutti i concerti estivi e rimette al lavoro le agenzie di Booking per organizzare al meglio il posticipo di tutti gli appuntamenti per i quali siano già stati venduti i biglietti.

Per i fan di Zucchero non è al momento previsto il rimborso. I 14 concerti verranno recuperati e al più presto verranno comunicate le nuove date. Si potrà procedere autonomamente con la vendita del ticket inutilizzato attraverso le piattaforme ufficiali che consentono la compravendita di biglietti tra fan.

Sarà inoltre possibile procedere al cambio di nominativo, nel caso in cui i biglietti dovessero essere ceduti a terzi ed utilizzati da persone diverse dall’acquirente originario.

Zucchero è stato di recente protagonista di importanti eventi di rilevanza nazionale e internazionale. Ha preso parte al live in streaming One World: Together At Home, a sostegno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta al Covid-19, ottenendo anche una citazione sul prestigioso TheGuardian.

In occasione del 50° anniversario della Giornata Mondiale della terra, il 22 aprile, ha suonato davanti ad un Colosseo deserto regalando una performance inedita sulle note del nuovo brano Canto La Vita, da Let Your Love Be Known di Bono Vox.

Le date di Zucchero all’Arena di Verona (posticipate)

22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 settembre

1, 2, 3, 4, 6 e 7 ottobre 2020