Una stagione di concerti appena finita, un’altra già annunciata: con entusiasmo ritornano gli spettacoli di Zucchero negli stadi: nel 2024 il cantautore tornerà sul palco con il suo Overdose D’Amore World Tour che già si rivela come una delle novità più attese dell’anno che verrà.

Zucchero negli stadi nel 2024: date e biglietti

Di seguito le prime date dei concerti di Zucchero negli stadi del 2024:

27 giugno – Stadio Dall’Ara di Bologna

30 giugno – Stadio Franco Scoglio di Messina

4 luglio – Stadio San Siro di Milano

Come scrive lo stesso staff dell’artista sui social, le prevendite partiranno dalle ore 16 di mercoledì 18 ottobre. Zucchero è reduce da un tour mondiale che ha trascinato oltre un milione di spettatori e che in Italia ha riscritto la storia con due date alla RFC Arena di Reggio Emilia (Campovolo) che ha visto la presenza di 60 mila spettatori.

In scaletta ci saranno i più grandi successi di Zucchero, dagli esordi alle ultime hit che lo hanno confermato come il più grande bluesman italiano.

Il documentario

Il 21 ottobre alla Festa del Cinema di Roma verrà presentato il documentario Zucchero – Sugar Fornaciari, un racconto intimista della carriera del cantautore ad opera dei registi Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano.

Non solo: oltre alle parole del diretto interessato, la carriera e la vita di Zucchero passerà anche per gli aneddoti svelati da Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson e Corrado Rustici.

Dopo la Festa del Cinema, Zucchero – Sugar Fornaciari sarà disponibile nelle sale italiane il 23, il 24 e il 25 ottobre. A proposito del progetto, i registi raccontano:

“Zucchero è figlio del ‘900, innovatore musicale del suo secolo e sapiente mescitore del suono delle origini alle tendenze musicali contemporanee“.

Continua a leggere su optimagazine.com