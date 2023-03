Elisa e Zucchero a Felicissima Sera, tra gli ospiti della prima puntata del nuovo show di Pio e Amedeo su Canale 5. Felicissima Sera – All Inclusive parte il 24 marzo, con la prima puntata. Le successive sono in programma su Canale 5 venerdì 31 marzo e venerdì 7 aprile.

Dopo il grande successo della prima edizione, Pio e Amedeo tornano alla guida del loro show di prima serata su Canale 5: ci terranno compagnia il venerdì sera per tre settimane consecutive. Con loro sul palco tanti ospiti, musicali e non, ed esponenti del mondo dello spettacolo che intratterranno il pubblico per uno show all’insegna del divertimento e della leggerezza.

Sul palco di Felicissima Sera – All Inclusive potrebbe accadere di tutto e gli ospiti di Pio e Amedeo lo sanno bene. Si parte con Elisa, Zucchero e Gigi D’Alessio, ospiti musicali di Felicissima Sera nella prima puntata del 24 marzo. Sul palco di Pio e Amedeo anche Silvia Toffanin, Michelle Hunziker e Giovanna Civitillo.

Il menu di Felicissima Sera – All Inclusive prevede tanta musica live, momenti di irriverente comicità, grandi coreografie e performance, ad accompagnare lo sguardo disincantato di Pio e Amedeo sul mondo all’insegna della comicità.

Gli ospiti di Felicissima Sera il 24 marzo

Silvia Toffanin

Elisa

Michelle Hunziker

Gigi D’Alessio

Giovanna Civitillo

Zucchero

Ognuno degli ospiti di Felicissima Sera – All Inclusive vivrà sul palco con Pio e Amedeo un momento da protagonista, rendendosi complici dello show irriverente del duo comico, che ha lanciato il programma nella prima puntata di Amici di Maria De Filippi.