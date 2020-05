Zucchero canta Va Pensiero a One World: Together at Home (video)

Zucchero canta Va Pensiero a One World: Together at Home ma… sui suoi social. L’artista di Reggio Nell’Emilia ha voluto condividere il video che non era stato trasmesso nel corso della diretta dell’evento voluto da Lady Gaga e con il quale è stata supportata l’OMS, in prima linea per la lotta al Coronavirus.

La versione personale di Va Pensiero di Zucchero

La versione di Va Pensiero di Zucchero, quella che ha interpretato per One World: Together at Home è stata incisa nel 1997 e inserita nella raccolta The best of Zucchero Fornaciari Greatest Hits, che era stata concepita per l’evento benefico organizzato da Sting in Amazzonia.

Numerosi sono stati gli artisti che hanno preso parte all’evento, compreso il nostro Andrea Bocelli. A sostenere l’operato dell’OMS, oltre all’ideatrice Lady Gaga, sono stati i Rolling Stones, Elton John, Paul McCartney, Eddie Vedder, Andrea Bocelli e Billie Eilish.

Nel corso della diretta dell’evento, il contributo di Zucchero era stato individuato nella cover di Everybody’s Got To Learn Sometime dei Korgis, della quale Adelmo Fornaciari presentò una trasposizione italiana in Indaco Dagli Occhi Del Cielo che compare in Zu & Co. del 2004.

Nei giorni scorsi, Zucchero ha partecipato alla versione del Concerto del Primo Maggio riveduta e corretta per l’emergenza Sanitaria, che non ha consentito assembramenti. A condurre è stata Ambra Angiolini, con un Adelmo Fornaciari senza freni che ha cantato ma anche commentato l’attuale emergenza sanitaria con un 2020, purtroppo, stringi il c**o e stringi i denti.

Intanto, i concerti di Zucchero all’Arena di Verona rimangono formalmente in piedi mentre gli spettacoli che avrebbero dovuto tenersi nel Regno Unito sono stati rimandati al 2021. Quella di Verona sarà una lunga residency, che Adelmo Fornaciari potrebbe replicare dopo quella che ha tenuto tra il 2916 e il 2017 per Black Cat.