Ascoltare un album di Zucchero significa apprendere la lezione di un divulgatore. Adelmo Fornaciari ha saputo portare il blues nel mondo con le strutture del pop, ma senza snaturare la storia complessa di uno stile certamente non alla portata di tutti. Canzoni come Madre Dolcissima e Donne sono vere e proprie lezioni di cantautorato e world music, il tutto con una spruzzata di passione mediterranea.

Rispetto (1986)

Trainato dalla title-track e da altri brani di successo come Come Il Sole All’Improvviso, Rispetto è il riscatto di Zucchero: la sua partecipazione a Sanremo con Canzone Triste passa quasi in sordina, ma viene rilanciata dalle radio.

Offerta Rispetto Audio CD – Audiobook

03/06/2013 (Publication Date) - Universal Music (Publisher)

Blue’s (1987)

Come suggerisce il titolo, Blue’s non è soltanto un disco ma una vera e propria immersione nel blues. All’interno troviamo hit storiche come Con Le Mani, Pippo e Senza Una Donna, oltre all’ironica Solo Una Sana E Consapevole Libidine Salva Il Giovane Dallo Stress e Dall’Azione Cattolica.

Offerta Blue's Audio CD – Audiobook

03/06/2013 (Publication Date) - Universal Music (Publisher)

Oro, Incenso E Birra (1989)

Oro, Incenso E Birra è in assoluto un altro album che segna la consacrazione di Zucchero con canzoni entrate a pieno diritto nella storia come Overdose (D’Amore) e Diamante, senza dimenticare l’irresistibile Diavolo In Me. Groove, energia e sentimento sono sempre stati il cavallo di battaglia di Zucchero.

Spirito DiVino (1995)

Con questo disco Zucchero propone un ottimo compromesso tra blues e canzone italiana. L’intento gli riesce eccome, e anche a questo giro troviamo brani entrati a buon diritto nella storia come X Colpa Di Chi, Papà Perché, Pane E Sale e Così Celeste.

Spirito Divino Audio CD – Audiobook

Universal Italy (Publisher)

Shake (2001)

Shake non può mancare tra i migliori album di Zucchero. Baila (Sexy Thing), Sento Le Campane e Dindondio basterebbero per considerare il disco uno dei tanti capolavori del cantautore.

Continua a leggere su optimagazine.com