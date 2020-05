Trailer di Snowpiercer su Netflix, la serie dal regista di Parasite è una lotta tra ricchi e poveri (video)

È online il trailer di Snowpiercer su Netflix, l’attesa serie tv tratta dalla graphic novel e dal film diretto da Bong Joon-ho. Rispetto al teaser, rilasciato qualche giorno fa insieme alla locandina, la clip esplora più a fondo il divario tra ricchi e poveri all’interno del treno che li ospita.

Gli eventi narrati nella serie tv sono antecedenti a quelli della pellicola originale, diretta dal regista premio Oscar per Parasite. Bong Joon-ho comunque figura tra i produttori esecutivi, insieme a quelli del suo film Park Chan-wook, Lee Tae-hun e Dooho Choi. La trama è ambientata in un futuro distopico, in cui il mondo è diventato un deserto di ghiaccio, sette anni dopo l’inizio di questa nuova era glaciale, gli unici uomini a essere sopravvissuti viaggiano su un treno formato da 1001 carrozze, in perpetuo movimento intorno alla Terra. La lotta di classe, l’ingiustizia sociale e la politica di sopravvivenza sono i temi messi in discussione in questo avvincente adattamento televisivo. Tutte queste tematiche erano già state affrontate nel film originale con protagonisti Chris Evans e Tilda Swinton.

Nel cast della serie tv, il premio Oscar Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Alison Wright (The Accountant), Mickey Sumner (American Made), Katie McGuinness (Dirty Filthy Love), Susan Park (Ghostbusters), Lena Hall (All My Children) vincitrice ai Tony Award e nominata ai Grammy, Annalise Basso (Bedtime Stories), Sam Otto (Jellyfish), Sheila Vand (Argo), Roberto Urbina (Narcos) e Sasha Frolova (The Interestings).

Composta da dieci episodi, Snowpiercer su Netflix sarà disponibile a partire dal 25 maggio con i primi due episodi; dal 1° giugno, invece, sarà rilasciato un solo episodio a settimana. Al timone come showrunner troviamo lo scrittore e produttore pluripremiato Graeme Manson (Orphan Black). La regia è affidata a James Hawes, mentre i produttori sono Mackenzie Donaldson e Holly Redford.

Ecco il trailer disponibile sia in lingua originale che nella versione doppiata in italiano:

Snowpiercer su Netflix è stata rinnovata per una seconda stagione ancor prima del suo lancio ufficiale. Tra le new entry del cast, l’attore Sean Bean già visto sul piccolo schermo ne Il Trono di Spade e I Medici 2.

L’adattamento televisivo è rimasto in fase si sviluppo per oltre tre anni. Inizialmente il network TNT doveva occuparsi della messa in onda ma, a causa di diversi problemi di produzione, tra forti ritardi e differenze creative, Snowpiercer è rimasto nel limbo almeno fino a maggio 2019. In quel periodo, diversi media americani riportarono la notizia che la serie tv sarebbe andata in onda sul network TBS, anziché TNT, con il debutto previsto nella primavera del 2020. Nella fase di pre-produzione, Snowpiercer è stata anche rinnovata per una seconda stagione. Alla fine, la decisione cambiò e attualmente è la TNT ad occuparsi di trasmettere gli episodi della serie.

Oltreoceano, Snowpiercer debutta il 17 maggio, mentre Netflix si occupa di pubblicarla a livello globale in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo (esclusi ovviamente gli Stati Uniti).