Trama e trailer di Snowpiercer su Netflix, la serie tratta dal film del regista di Parasite, Bong Joon-ho

Online trama e teaser trailer di Snowpiercer su Netflix, la nuova serie originale tratta dall’omonimo film di Bong Joon-ho, il regista premio Oscar di Parasite. Non ci saranno Chris Evans e Tilda Swinton, protagonisti della pellicola originale, ma vedremo il premio Oscar Jennifer Connelly e Daveed Diggs cimentarsi in questa nuova versione.

La serie, un thriller d’azione futuristico composto da 10 episodi, sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo dal 25 maggio con due episodi alla settimana. Snowpiercer è una co-produzione Tomorrow Studios, una partnership tra Marty Adelstein, ITV Studios e Turner’s Studio T.

La trama di Snowpiercer su Netflix è basata sull’omonimo film, acclamato pubblico e critica. In un futuro in cui il mondo è diventato un deserto di ghiaccio e, sette anni dopo l’inizio di questa nuova era glaciale, gli unici uomini ad essere sopravvissuti viaggiano su un treno gigantesco (lo snowpiercer), in perpetuo movimento intorno alla Terra. La lotta di classe, l’ingiustizia sociale e la politica di sopravvivenza sono i temi messi in discussione in questo avvincente adattamento televisivo.

Nel cast, oltre i già citati Jennifer Connelly e Daveed Diggs, anche Alison Wright (The Accountant), Mickey Sumner (American Made), Katie McGuinness (Dirty Filthy Love), Susan Park (Ghostbusters), Lena Hall (All My Children) vincitrice ai Tony Award e nominata ai Grammy, Annalise Basso (Bedtime Stories), Sam Otto (Jellyfish), Sheila Vand (Argo), Roberto Urbina (Narcos) e Sasha Frolova (The Interestings).

Al timone della serie tv troviamo lo scrittore e produttore pluripremiato Graeme Manson (Orphan Black); la regia è affidata invece a James Hawes; i produttori sono Mackenzie Donaldson e Holly Redford; nei produttori esecutivi figurano: Graeme Manson, James Hawes, Scott Derrickson (Doctor Strange), Matthew O’Connor (Continuum) e, dal film originale tornano Bong Joon Ho, Park Chan-wook, Lee Tae-hun e Dooho Choi.

Ecco il trailer ufficiale di Showpiercer su Netflix.

Il progetto ha avuto una lunga gestazione iniziata nel 2015, ovvero due anni dopo il debutto del film di Bong Joon-ho. I fatti narrati nella serie tv, in onda negli Stati Uniti sul canale TNT, si collocano 7 anni dopo l’Evento che ha scatenato l’inizio di una nuova era glaciale sulla Terra; quindi 8 anni prima degli gli eventi del film che si svolge 15 anni dopo il cataclismatico cambiamento climatico del Pianeta. Di conseguenza, la storia raccontata nel lungometraggio si colloca subito dopo gli eventi narrati nella graphic novel originale datata 1982 e distribuita dalla Titan col titolo Snowpiercer: The Escape ma prima delle due opere sequel, intitolate The Exploresrs e Terminus.

Snowpiercer su Netflix è già stata rinnovata per una seconda stagione ancor prima del suo lancio ufficiale.

Di seguito, invece, la locandina ufficiale della serie: