Mediterranea è il nuovo singolo di Irama, parte la caccia alla hit estiva

Il nuovo singolo di Irama è Mediterranea. Il giovane cantautore monzese ha annunciato la novità a sorpresa, con un quadro che ha condiviso sui suoi canali social. La data d’uscita del brano è fissata nel 19 maggio, ma si preannuncia già come la prossima hit estiva dopo il successo travolgente di Arrogante.

Le sonorità latine di Mediterranea di Irama

L’idea di Irama è quella di destinare il nuovo singolo alla rotazione radiofonica estiva e di esserne protagonista, com’è accaduto in questi anni che sono seguiti alla partecipazione di Amici di Maria De Filippi nel quale ha trionfato dopo essere entrato ad anno scolastico iniziato.

L’annuncio di Irama è arrivato a sorpresa e come un gioco rivolto ai fan. I suoi seguaci hanno infatti dovuto scoprire il titolo del brano dal quadro che Irama ha condiviso sulle sue stories di Instagram. Il singolo sarà disponibile, ufficialmente, a cominciare dal 19 maggio.

Il nuovo singolo dopo Milano

Come tanti artisti, anche Irama ha voluto dare il suo apporto alla lotta al COVID-19 con un singolo che ha rilasciato in collaborazione con Francesco Sarcina de Le Vibrazioni. Il titolo scelto per il brano è Milano, come una delle città più colpite dall’emergenza Coronavirus che ha messo in ginocchio l’Italia.

La carriera di Irama è iniziata molti anni fa, quando ancora era giovanissimo, ma è esplosa a seguito della partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, durante il quale ha rilasciato l’album Plume. Il secondo disco dopo la vittoria del talent è Giovani, dal quale ha estratto come apripista il singolo Bella E Rovinata.

La musica di Irama è transitata anche per il palco del Festival di Sanremo 2019, nel quale ha gareggiato con il brano La Ragazza Con Il Cuore Di Latta. La riedizione del disco, Giovani Per Sempre, è stato suonato nel lungo tour che l’artista ha avviato dopo la manifestazione.