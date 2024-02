Un evento straordinario, quello di Irama all’Arena di Verona nel 2024. Un’occasione unica: il talentuoso artista italiano, si esibirà in un concerto speciale il 15 maggio nell’incantevole scenario dell’Arena di Verona. Lo spettacolo segue il ritorno di Irama sul palco con la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Tu no”.

I biglietti per il concerto di Irama all’Arena di Verona saranno disponibili per l’acquisto online a partire dalle ore 15:00 di venerdì 2 febbraio e presso tutti i punti vendita autorizzati a partire dalle ore 15:00 di giovedì 7 febbraio.

Con 47 dischi di platino, 4 dischi d’oro, quasi due miliardi di streaming e oltre 900 milioni di visualizzazioni per i suoi video, Irama è uno degli artisti più apprezzati nel panorama musicale italiano.



La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con la canzone “Tu no” rappresenta un’ulteriore conferma del suo talento. Il brano affronta il tema della mancanza e della distanza in un contesto più ampio, offrendo una dedica a uno stato d’animo complesso che può essere interpretato in molteplici modi, a seconda delle esperienze personali di ognuno.

“Tu no” è stata scritta da Irama in collaborazione con Giulio Nenna, Giuseppe Colonnelli, Francesco Monti, Emanuele Mattozzi e prodotta da Giulio Nenna. Questo brano anticipa il suo prossimo album di inediti.

Nella serata dedicata alle cover, che si terrà al Teatro Ariston il 9 febbraio, Irama avrà l’onore di salire sul palco insieme a Riccardo Cocciante, uno dei suoi grandi punti di riferimento. Insieme eseguiranno “Quando finisce un amore”, brano pubblicato esattamente cinquant’anni fa, nel 1974.