The Matrix 4, con Keanu Reeves: le riprese potrebbe iniziare nuovamente il 6 luglio

Si inizia a intravedere uno spiraglio di luce per la cinematografia di tutto il mondo, dopo l’emergenza legata al Covid-19. Alcune produzioni stanno pensando a una lenta ripartenza. Stando a quando riportato dai colleghi di Variety, le riprese per The Matrix 4 potrebbero iniziare nuovamente entro il 6 luglio 2020.

Diversi studi cinematografici stanno cercando un modo per poter avviare nuovamente la produzione delle proprie pellicole. Warner Bros. e il cast avrebbero deciso di firmare un’estensione di 8 settimane, così da poter essere pronti per la ripartenza entro il prossimo 6 luglio. Proprio a inizio luglio le riprese per la nuova pellicola di Lana Wachowski potrebbero ripartire.

I lavori per questo nuovo progetto erano iniziati lo scorso febbraio a San Francisco, dove Neo era stato ripreso in una strada con una limitata quantità di luce. Dopo appena un mese, a inizio marzo, sarebbero dovute iniziare alcune riprese a Berlino, ma l’emergenza ha bloccato i lavori.

The Matrix 4 è il quarto capitolo della saga cinematografica di fantascienza che ha conquistato il mondo, grazie ai numerosi riferimenti filosofici e a una trama ricca di azione. La nuova pellicola, diretta da Lana Wachowski, è stata scritta da Aleksandar Hemon, David Mitchell e dalla stessa regista.

Nel cast troveremo volti noti della saga, tra cui Keanu Reeves (che troveremo anche in John Wick 4) e Carrie-Anne Moss, e alcuni nuovi interpreti, come Yahya Abdul-Mateen II, Neal Patrick Harris, Brian J. Smith, Toby Onwumere e Jonathan Groff.

The Matrix 4 dovrebbe uscire nel 2021, salvo eventuali ritardi.