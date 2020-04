John Wick 4, con Keanu Reeves: il regista parla della data d’uscita

Chad Stahelski, il regista di John Wick 4, ha parlato dell’uscita del nuovo capitolo della saga. Tutti i fan sono impazienti di scoprire come continueranno le frenetiche avventure che vedono come protagonista il personaggio interpretato da Keanu Reeves. A causa del Coronavirus, la pellicola potrebbe arrivare in ritardo.

John Wick 4: la data d’uscita

Come sappiamo, la star della saga di John Wick, quando è scoppiata la pandemia (che ha fermato le produzioni), era impegnata sul set di Matrix 4. I lavori per il film diretto da Chad Stahelski erano invece appena iniziati: la produzione si trovava nelle primissime fasi di scrittura. La domanda che molti si pongono è: il film, che sarebbe dovuto uscire il 21 maggio 2021, arriverà effettivamente quel giorno? Ci pensa il regista a rispondere alla domanda, precisando prima che:

Il film sarebbe dovuto uscire lo stesso giorno di The Matrix 4, tanto che i fan lo avevano ribattezzato Keanu Reeves Day. In realtà era un errore, ci sarà stata scarsa comprensione tra gli studi.

Chad Stahelski, il regista della saga cinematografica.

Stahelski ha espressamente detto che c’è l’interesse di espandere il franchise di John Wick, ma, a causa dell’attuale situazione, non si può prevedere una data d’uscita. Oltre al Covid-19, esiste un altro “problema”:

The Matrix 4 era in lavorazione da solo quattro settimane quando tutto questo è successo. Keanu dovrà finire le riprese del film. Esso è un grosso impegno che lo terrà occupato forse fino a fine anno. Poi dovremo entrare in produzione e inizieremo a girare. Impossibile dare una data di uscita adesso, chi può saperlo…

L’attore Keanu Reeves.

Keanu Reeves è infatti impegnato anche con un altro attesissimo progetto: il quarto capitolo della saga di Matrix. Poche settimane fa, avevamo presentato le prime immagini direttamente dal set.

Trama e capitoli

La saga di John Wick segue le vicende di un assassino. Dopo aver creato un vero e proprio personaggio che tutti temono, l’uomo decide di allontanarsi da questa professione. Si sposa e si rifugia in una ricercata normalità. Dopo la morte della moglie, John decide di tenersi fuori dalla criminalità, vivendo con il proprio cane. Iosef Tarasov, un delinquente, gli ruba però l’auto e uccide il cane. Questo evento spingerà Wick a cercare la vendetta.

I film che compongono questa saga ricca d’azione sono attualmente tre: