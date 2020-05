Il Senso Di Ogni Cosa di Fabrizio Moro, presto una nuova versione del suo inno all’amore

Esce una nuova versione di Il Senso Di Ogni Cosa di Fabrizio Moro. Il brano sarà disponibile in radio e in digitale da venerdì 22 maggio mentre dal 15 maggio sarà avviato il pre-order.

Un inno all’amore, Il Senso Di Ogni Cosa, torna questa settimana in una nuova versione realizzata da Fabrizio Moro con Diego Calvetti.

A raccontare il progetto è stato lo stesso artista sui social, spiegando di aver voluto attingere dal passato non solo per foto e ricordi ma anche per la musica.

Come vi ho raccontato nei giorni scorsi ho ripreso cose del passato: foto, ricordi… e anche musica. C’è una canzone a cui tengo molto, che ho voluto produrre nuovamente insieme a Diego Calvetti, risuonare e ricantare: Il senso di ogni cosa.

Da sempre autentico, Fabrizio non ha mai nascosto le sue fragilità raccontando, attraverso le sue canzoni e senza troppa retorica, la sua visione della vita.

A fine aprile, Fabrizio Moro ha coinvolto i fan in un nuovo progetto, direttamente collegato al rilascio del nuovo brano: li ha invitati a condividere “il senso di ogni cosa” nella propria vita attraverso un video rappresentativo della cosa o della persona che rappresenta il senso diruto.

“In questo periodo di quarantena sto lavorando ad un nuovo progetto musicale. Il primo passo vi vede protagonisti: ho bisogno di sapere quale è o cosa è, o ancora meglio chi è “il senso di ogni cosa” nella vostra vita. Sono sicuro che in questo momento così particolare tanti di voi lo avranno capito ancora meglio”.

Il Senso Di Ogni Cosa (testo)