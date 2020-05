Into The Unknown: Making Frozen 2 su Disney+, arrivano data d’uscita e primi dettagli

Il mondo di Frozen 2 svelerà il suo dietro le quinte con Into The Unknown: Making Frozen 2, su Disney+ dal 26 giugno con sei episodi da 30-40 minuti ciascuno. A circa sei mesi dalla première mondiale, Disney offrirà così uno sguardo privilegiato sul più grande film animato della storia.

Produttori, artisti, cantautori e interpreti vocali popoleranno i sei episodi di Into The Unknown mostrando come alla base della riuscita di un progetto ambizioso quale Frozen 2 ci sia tanto duro lavoro, cuore e senso di collaborazione.

Per la prima volta le telecamere avranno accesso ai luoghi in cui si è scritta la storia del film, svelando dettagli straordinari sulle sfide affrontate e gli obiettivi raggiunti, sulla creatività richiesta e le difficoltà necessarie per dar vita al film animato più amato e celebrato di sempre.

Prendi parte ad un viaggio alla scoperta dei segreti di uno dei più magici film di animazione della storia con i sei episodi di Dietro Le Quinte: Frozen 2. Tutti gli episodi della Serie Evento Originale arriveranno in streaming dal 26 Giugno solo su #DisneyPlus.

I grandi successi e le complessità del dar forma all’universo di Frozen 2 in Into The Unknown saranno evocati dai contributi della regista/sceneggiatrice/direttrice creativa Jennifer Lee, del regista Chris Buck, del produttore Peter Del Vecho, dei cantautori Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, degli interpreti vocali Kristen Bell (Anna), Idina Menzel (Elsa), Josh Gad (Olaf), Jonathan Groff (Kristoff), Sterling K. Brown (Tenente Mattias), Evan Rachel Wood (Iduna) e di tanti artisti e tecnici di Disney Animation.

Jennifer Lee, già considerata volto di punta della scommessa Disney sulla diversità, ha definito Into The Unknown uno sguardo onesto e reale alla creazione di un fenomeno globale. La docuserie mostrerà l’ambiente collaborativo [in cui il film ha preso forma] in modo del tutto inedito, concentrandosi sul cast e sui team creativi al lavoro sulla musica e la produzione.

I sei episodi di Into The Unknown: Making Frozen 2 saranno rilasciati in contemporanea su Disney+ il 26 giugno.