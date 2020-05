Quando uscirà iOS 14: aggiornamento finale in ritardo in autunno?

Quando uscirà iOS 14, almeno in una sua prima veste provvisoria rappresentata dalla beta iniziale per gli sviluppatori? Quando poi sarà rilasciato agli utenti? L’aggiornamento, probabilmente per quest’anno a causa delle note motivazioni legate al Covid-19, accuserà un certo ritardo. Ci sono in effetti delle serie e concrete indicazioni che vanno proprio in questa direzione.

Da sempre la prima beta di un nuovo major update Apple è stata presentata nel mese di giugno, nel corso della tradizionale WWDC Apple, ossia l’annuale conferenza organizzata per gli sviluppatori dall’azienda di Cupertino. Questa di solito si è svolta sempre nei primissimi giorni di giugno ma per quest’anno è già risaputo che avrà luogo il prossimo 22 giugno, quindi con qualche settimana di ritardo rispetto la tempistica tradizionale. L’evento non richiamerà per questa edizione proprio gli esperti del mondo Apple al McEnery Convention Center di San Jose ma il meeting verrà trasmesso in streaming per evitare assembramenti rischiosi, ancora in piena emergenza Covid-19.

Visto il ritardo del rilascio per la prima beta iOS 14 rispetto ai tempi soliti di Apple, è inevitabile che la fase di sviluppo dell’aggiornamento procederà anch’essa accumulando una discrepanza rispetto allo stesso iter di iOS 13, iOS 12 e altri rilasci. a ritroso. Come conseguenza, dunque, se di solito l’update finale (quello destinato al pubblico) è sempre giunto intorno a fine settembre, ossia subito dopo il lancio dei melafonini, per quest’anno ci si aspetterebbe uno spostamento della disponibilità più in la nel tempo. Per quanto Apple voglia lavorare velocemente alla release finale della nuova versione del suo sistema operativo, è indubbio che più settimane siano comunque necessarie per testare il firmware in più beta, per la cosiddetta ultima versione golden master agli sviluppatori e anche per a correzione di eventuali bug. Insomma, lo sviluppo software degli update di Cupertino subirà purtroppo degli effetti non certo positivi a causa dell’epidemia Covid-19 e ancora non è chiaro se gli stessi nuovi melafonini di punta del 2020 siano altrettanto “contagiati” dalla stessa epidemia con ulteriori ritardi. Staremo a vedere.