Laura Pausini per Save The Children in #RiscriviamoIlFuturo

Laura Pausini per Save The Children, protagonista della nuova campagna #RiscriviamoIlFuturo che mette al centro i bambini in un’ottima di ripartenza post Covid-19 e nel quale i più piccoli dovrebbero avere un ruolo di prim’ordine per l’auspicio di un ritorno rapido alla normalità.

Il messaggio della prossima iniziativa di Save The Children è trainato da un video nel quale invita all’adesione alla campagna e che ha condiviso sui suoi canali social. Questo rappresenta solo l’ultimo degli impegni sociali di Laura Pausini, da sempre in prima linea per supportare coloro che ne hanno bisogno.

L’impegno di Laura Pausini per Save The Children si protrae ormai da anni e sono state tante le campagne a cui ha deciso di aderire da quella per sostenere i più piccoli vittime del terremoto in Italia al Christmas Jumper Day.

La dedica di Laura Pausini agli infermieri

A proposito di supporto, Laura Pausini ha approfittato della Giornata dell’Infermiere per ringraziare tutti coloro che sono stati e sono ancora in prima linea per assistere i malati di Covid-19 e tutti i malati che hanno necessità di assistenza diretta.

L’artista ha condiviso un video sulle sue stories, nel quale ha voluto ringraziare gli operatori sanitari con una colonna sonora molto speciale, individuata in Il Coraggio Di Andare che ha cantato in duetto con Biagio Antonacci. Il brano ha anticipato l’annuncio del tour negli stadi che ha tenuto nell’estate 2019 con il collega e amico.

Tra le prossime iniziative benefiche di cui sarà protagonista anche Laura Pausini c’è il grande concerto all’Arena Campovolo con le colleghe Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Emma, Elisa, Gianna Nannini e Giorgia. Il concerto è ancora formalmente in piedi, ma non è escluso che possa essere annullato.

In queste settimane, Laura Pausini si è esposta per supportare i lavoratori dello spettacolo, protagonisti di una ripartenza auspicata da molti, e che attendono ancora risposte certe da parte dell’esecutivo.

