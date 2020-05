La Vita Breve Dei Coriandoli è il nuovo singolo di Michele Bravi, live ad Amici Speciali

Si intitola La Vita Breve Dei Coriandoli il nuovo singolo di Michele Bravi. L’artista lo presenterà in anteprima live ad Amici Speciali, nel corso della prima puntata in onda venerdì 15 maggio su Canale 5.

Maria De Filippi ha arruolato infatti Michele Bravi nel nuovo format in partenza tra qualche giorno e i cantanti coinvolti stanno annunciando i relativi nuovi progetti.

Anche Michele Bravi ha un singolo in uscita. Si intitola La Vita Breve Dei Coriandoli ed è disponibile da oggi in pre-save e pre-add. Anticipa l’album La Geografia Del Buio, posticipato a causa della pandemia Covid-19. Inizialmente in uscita per il mese di marzo, il nuovo disco di Bravi è stato posticipato a data da destinarsi.

Il nuovo singolo è stato scritto da Giuseppe Anastasi, Michele Bravi, Francesco Catitti, Federica Abbate, Cheope e prodotto da Francesco “Katoo” Catitti.

Con la voce rotta di chi per molto tempo ha vissuto nel silenzio, Michele Bravi racconta il proprio percorso attraverso il buio che lo circondava e di come poi, grazie all’amore, sia riuscito a riscoprire la bellezza delle piccole cose, spesso racchiusa nelle fragilità.

Un brano che parla di rinascita, dunque, e che insegna a reagire alle difficoltà della vita. Un brano particolarmente adatto al periodo di buio vissuto da Michele Bravi ma anche all’emergenza sanitaria che tutti stiamo vivendo.

Dopo aver fatto ritorno alla musica, per Michele Bravi arriva anche il momento di far ritorno in TV. Per 4 settimane consecutive, il venerdì in prima serata, sarà su Canale 5 insieme agli altri 11 concorrenti di Amici Speciali, il nuovo format di Maria De Filippi.

Per il canto, saranno presenti: The Kolors, Irama, Michele Bravi, Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi e Random.

Oltre ai 7 cantanti, ci saranno 5 ballerini: Gabriele Esposito, Andreas Muller, Umberto Gaudino, Javier Rojas e Alessio Gaudino.

In giuria Eleonora Abbagnato, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti e Giorgio Panariello.