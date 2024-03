Tre anni dopo la precedente pubblicazione, Michele Bravi annuncia il nuovo album di inediti. Si tratta di Tu Cosa Vedi Quando Chiudi Gli Occhi e sarà disponibile nei negozi e negli store digitali dal 12 aprile.

Dal progetto è appena giunto in radio il nuovo singolo, terzo in ordine di tempo, Malumore Francese, che vede il cantante duetta con Carla Bruni per un mix esplosivo ed ironico che mette al centro il desiderio amoroso.

Il disco è stato scritto tra Milano, Parigi, Londra e Amsterdam ed è un viaggio tra le metafore attraverso la quale assorbiamo la concretezza e il tangibile.

«Nelle canzoni l’immediatezza dell’esperienza si mescola all’astrazione. Nella musica ogni momento si riferisce ad altri momenti e li contiene. In stato cosciente, tratteniamo solo i ricordi che possono diventare arte», dice Michele Bravi nel presentare il nuovo lavoro discografico. Mauro Balletti ha curato la copertina dell’album. Antonio Marras ha invece realizzato le scenografie e vestito Michele Bravi.

L’artista è al momento impegnato con il Serale di Amici, partito ufficialmente sabato 23 marzo con la prima puntata su Canale 5. Michele Bravi è stato confermato per il secondo anno consecutivo in giuria, insieme a Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. Al trio di giudici spetta il voto delle esibizioni dei concorrenti di canto e di ballo suddivisi in tre squadre.

Dopo la nuova esperienza al Serale di Amici, MICHELE BRAVI tornerà in concerto.

A maggio si esibirà in due speciali anteprime a teatro: il 12 maggio al Teatro Dal Verme di Milano e il 26 maggio all’Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli) di Roma. I biglietti sono disponibili online e in tutti i punti vendita autorizzati.