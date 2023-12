Esce Per Me Sei Importante di Michele Bravi, il nuovo singolo con il quale l’artista inaugura il 2024 ricco di musica. Non lo vedremo al prossimo Festival di Sanremo ma Michele Bravi tornerà comunque con nuova musica. Per Me Sei Importante di Michele Bravi esce venerdì 5 gennaio 2024, giorno in cui sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Il nuovo brano segue la pubblicazione del primo singolo “odio”. Entrambe le canzoni saranno incluse nel nuovo album in studio di Michele in uscita il prossimo anno.

A proposito di “per me sei importante”, Michele Bravi ha scritto:

“Il secondo capitolo musicale del concept album inizia a leggere negli occhi dell’altro una vibrazione diversa. L’incontro tra due anime sottili che nascondono il desiderio di appartenersi in un luogo piccolo, lontano dal mondo”. Così l’artista racconta le atmosfere e i temi che tratterà nel nuovo brano.

Non solo musica: Michele Bravi ha partecipato alla 80ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, parte integrante del cast del film di Saverio Costanzo, “Finalmente l’alba”, in uscita nelle sale italiane il 14 febbraio 2024.